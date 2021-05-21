Sıkıştılar.Muharrem İnce'yi hem desteklemek istiyorlar, hem de bununkorkuyorlar.Oysa başka türlü olması mümkün değil. İnce iktidar partisinden oy aktarabilecek kalibreye sahip olsaydı çok rahatlayacaklardı.Ya da İncekıvırtmasa da şimdidenaçıklasa gene rahatlayacaklar ama ozaman Memleket Partisi'nin varlık nedeniortadan kalkacak, İnce de tükürdüğünüyalayıp madara olacak.İşleri zor.Bu yüzden de kimisi konuyu hiç görmemeyi tercih ediyor, kimisi oy oranları üzerine uçuyor.Gerçekçi olup MP'ye yüzde 1 ya da 1.5 verenler de var, yüzde 5-6 takdir edenler de...Kimisine göre de halkın yüzde 18'i oy verebilirim demiş...Mustafa Sarıgül de yüzde 1 çıkıyor amaYani Sarıgül öyle müthiş atraksiyonlar yapacak ki halkın bir kısmı ona oy vermeye karar verecek, böylece bula bula da yüzde 1'i bulacak...Geçen yıl da Babacan'a yüzde 20 veren serseriler çıkmıştı.

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Fakat İnce de onlara hiç yardımcı olmuyor doğrusu...

"Partimiz mavi rengini Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi gözlerinin ışığından almıştır" gibi ucuz zırvaların ne ona, ne partisine, ne de amigolara faydası var.

Derken, partinin mavi rengini Atatürk'ün gözlerinden falan değil, Vizinova firmasının logosundan aldığı meydana çıktı!

Yalnız rengini değil, biçimini de.

Çalıştığı reklam ajansı Muharrem'i keleğe getirmiş, başka bir kuruluşun logosunu araklamış, bunlara dayamış gitmiş.

Tabii acar muhabirler çok iyi çalıştıkları için bu ajansın hangisi olduğunu da öğrenebilmiş değiliz.

Muharrem'i kaç lira kazıkladığını da.

Fakat CHP'yi kurtarmaya çalışanlar sevindiler, "Çok ayıp, hiç yakıştıramadık, olmadı" falan deyip geçtiler.

Bu kadar dalgalı bir denizde kulaç atmaya devam etsinler.

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KENEVİR FAZLA KAÇMIŞ

"Kanal İstanbul'a ihtiyacımız yok. Trakya toprakları bölünmeseydi keşke. Bu Balkan-Trakya topraklarında Osmanlı ordusu ne şehitler verdi... Ordugâhlarını burada kurdular. Son yüz yıldır da cumhuriyet orduları ve Atatürk'ümüzün bu sahalarda ne kayıplar verdiğini unutmayalım. Şehit toprakları olduğunu da. Bilin ki buraya bir kazma dahi vurulamaz. Vurulursa şehitlerin kemikleri sızlayacaktır. Öbür dünyada hesap sorulacaktır."

"Kenevirci Dede" namıyla maruf eksantrik bir vatandaş