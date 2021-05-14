Kendi reklamını yapmayı çok çok iyi bilen Bedri Baykam, en küçük bir fırsatı bile hemen değerlendiriyor...Hani bir "" hazırlamıştıda Kılıçdaroğlu'na sunmuştu, o da" deyipsümenin altına itmişti...Şimdi gene ısıtıp ortaya sürmüş.Sürmüş de ne yapmış? Tekrar görüşmek için randevu isteyecekmiş... Mayıs sonu, haziran başı gibi...Memur gazetesi bunu haber diye, marifet diye yazıyor.Bunlarla avunuyorlar garipler.Beklesinler, CHP'yi belki Bedri kurtarır.CHP tüzükten kaybediyormuş... Bir tüzük olsa...Muharrem İnce de aynı fikirdedir.Tüzükle seçim kazanılacağını sanıyor." deyince iş bitiyormuş. Genel sekreterimizi hep birlikte seçiyoruz, onun için oyunuzu bize veriniz.Partinin göstereceği adaylar arasından üyeler "" seçim yapacaklarmış.Bu süreç de iki haftaya yayılacakmış.Başka? Başkası sağlığın.Böyle bir yapılsa, iktidar çantada keklikmiş." falan gerek yok.

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Artık saçı sakalı da ağaran "" Bedri Baykam pek mutlu değil." demiş. "Baykam'ın bu girişimi.Olacağını mı sanıyormuş?CHP'yi ele geçirmiş olan "" (deyim Muharrem İnce'ye aittir),kurduğu diktadan vazgeçecek, durdukyerde tüzük kurultayı yapacak ve MilliŞef İnönü gibi ""... Yani Ecevit'in deyimiyle ""...Bedri Baykam bunu umacak kadar saf değildir, cin gibi çocuktur.Öyleyse ne istiyor?Bir kere namı yürüsün, gazetede adı geçsin, ikincisi de, "" görüntüsü o kitlenin zihnine yerleşsin.Eee? Sonra?Sonrası sağlığın.

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Fakat bütün göstergeler, eğer üstünde anlaşacakları "" bir isim bulamazlarsa (yani bu sefer Ekmeleddin İhsanoğlu gibi gülünç çözümler değil), galiba Kılıçdaroğlu'nun bu sefer adaylığını koymaya mecbur kalacağı yönünde!Kaybetme garantili adaylık...2023 seçimlerinde çok güleceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz.