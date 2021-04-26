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ENGİN ARDIÇ
Al bir tane daha

Al bir tane daha

26.04.2021, Pazartesi
Daha yeni söyledik, kendi tarihiyle yüzleşmekten hoşlanmayan, hatta bundan korkan, eğitim, bilgi ve düşünce dağarcığı kıt ülkeyi buldunuz, sallayın bakalım...
Bakınız adam ne diyor:
"Atatürk'ün kurduğu o Meclis, halkı yönetecek başbakan ve bakanları seçen, denetleyen, başarısız hükümetleri düşürebilen bir meclisti.
Meclis halkın iradesini temsil ediyordu. O iradenin üzerinde başka irade yoktu."
Yani "oranlama" yöntemiyle bugünkünü eleştirecek, parlamenter sistemi savunacak.
Çünkü bugünkü Meclis uzaylıların temsilcisidir.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile oraya gönderenler Andromeda galaksisi seçmenleridir.
Laf aramızda, Kemal Bey, hani o Roswell'e düşen ve otopsisi yapılan uzaylıyı "tip olarak" uzaktan andırmıyor da değil.

***

Demek ki "Lozan'ı beğenmeyenlerin" ikinci Meclis'e sokulmaması da halkın iradesiyle gerçekleşmiş.
Halk "bunlar 1923 seçimlerine girmesinler" demiş.
Demek ki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve daha sonra Serbest Fırka'nın ölümünü de halk istemiş.
Halk tek parti istiyormuş bize ne oluyor, değil mi efendim?
"Bu kadar parti bize fazla" demiş halk.
Gazeteleri de halk kapattırmış.
1925 yılında Fethi Bey'in "gönderilip" yerine İsmet Paşa'nın başbakan yapılması da tamamen halkın isteği...
Hatta 1937 yılında bu sefer İsmet Paşa'nın yürütülüp yerine Celal Bayar'ın getirilmesi de tamamen halk ürünü...
Halk demiş ki İsmet gitsin, Celal gelsin.
Eh, Kemal Tahir'in deyimiyle, biri bildiğin askeriye paşası, öteki başıbozuk paşası...
Sonra Refik Saydam'ın, daha sonra Şükrü Saracoğlu'nun, sonra Recep Peker'in, sonra Hasan Saka'nın, sonra Şemsettin Günaltay'ın başbakan yapılmasında İnönü'nün hiçbir "dahli" yok, hep Meclis düşürüyor Meclis çıkarıyor. Milli Şef kim oluyor da bunlara karar verecek?
Meclis o arada Bayar'ı cumhurbaşkanı, Menderes'i de başbakan yapıyor ama ne hikmetse kapatılıyor, dağıtılıyor!
Bürokraside halk iradesine saygı mı bitmiştir nedir?

***

O kadar ki, halkın iradesi 1971 yılında bu sefer faşizm yönünde tecelli etmiş, Meclis cuntaya hiç danışmadan Nihat Erim'i başbakan yapıvermiş...
Fakat 1980 yılında da aylarca bir türlü cumhurbaşkanı seçemiyor, demek ki bir cumhurbaşkanı istemiyor. Sıkılmış galiba.

***

"Kritik" olan nedir?
Bazı kişilerin halkı birtakım palavralarla kandırması değildir.
O palavralara kendilerinin de inanmalarıdır.
Çünkü öğretilenlerle yetinmişler, hiçbir zaman "ne malum" sorusunu sormamışlardır. Böyle bir yetenekleri yoktur.
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