06 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç SGP (Suriyeliler Gitsin Partisi)
ENGİN ARDIÇ
SGP Suriyeliler Gitsin Partisi

SGP (Suriyeliler Gitsin Partisi)

06.03.2021, Cumartesi
Kendi mahallesi dışında pek de ciddiye alınmayan bir politikacı olan Ümit Özdağ birdenbire "önemli adam" sırasına girdi.
İYİ Parti'den kovuldu, mahkemeye gitti geri döndü, sonra da "Sen beni kovamazsın, ben kendim giderim" tavrıyla istifa etti.
Laf kıtlığında asma budayanlar, MHP'ye mi dönecek, Muharrem'e mi katılacak, yeni parti mi kuracak şeklinde "spekülasyonlar" yapıyorlar.
Eh, herhalde AK Parti'nin ya da CHP'nin kapısını çalacak değildir.
Ben kendisine bir adres vereyim: Rıfat Serdaroğlu'nun Doğru Parti'si.
Madem ki "marjinallik" ve "abesle iştigal" seviyorlar bu insanlar...
Ama partisinin adı belliymiş.
İçinde "milliyetçi" kelimesi mutlaka geçecekmiş.
"En Bir Hakiki ve de Öz Milliyetçi Hareket Partisi" olabilir mi?
Hani Muharrem İnce'nin en bir hakiki ve de öz CHP'si gibi?

***

Bildik laga luganın dışında, söylediği çok somut bir tek şey var:
Suriyeli mültecileri geri gönderelim!
Bununla oy alınmaz değil, alınır.
Lakin yüzde kaçta ya da binde kaçta kalınır, orasını bilemeyiz.
Sosyalizmden faşizme geçiş yapan rahmetli Mümtaz Soysal da "Kürtler'i Talat Paşa'nın Ermeniler'e yaptığı gibi Suriye'ye sürelim" demişti...
Kendi vatandaşlarımızdan söz ediyordu haa...
Keşke Özdağ iktidara gelse de beş milyon kişiyi nasıl toplayacak, İstanbul'un varoşlarından nasıl kazıyacak, onları trenlere mi bindirip postalayacak, dekorda sürekli havlayan Alman kurt köpekleri de bulunacak mı, ilgiyle izlesek... Lezzet katmak için ikide bir "los los" diye bağıran birkaç Alman da bulunsun...
Bu "Arap düşmanlığı damarını" Kılıçdaroğlu da kaşımayı denemişti.
Çok demokratik bir tavır maşallah...
Böyle devam edin, sonra da sıra "Tıraş olmayan, kravat takmayan turistleri ülkeye sokmayalım" noktasına gelir.
Böyle düşünen manyak da az değildir.
"Dolar dedikleri yeşil bir kâğıt parçasıdır, basar basar dış borçlarımızı öderiz" diye düşünenler de aynı kişilerdir.

***

Endişe yalnız Arap düşmanlığından değil, "Tayyip Erdoğan bunlara vatandaşlık verecek, bunlar da oylarını elbette AK Parti'ye verecekler" korkusundan kaynaklanıyor.

***


ONUN DA PROJESİ VARMIŞ
"Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız 'Mutluluk ve Güler Yüz Projesi' üzerinde çalışıyoruz." Mustafa Sarıgül

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Oraya çaput mu bağlayacak? 05.03.2021 Cuma
Bir reform daha olacaktı... 04.03.2021 Perşembe
Çarşı marşı da değil ama her şeye karşı 03.03.2021 Çarşamba
Acınası 01.03.2021 Pazartesi
Olur olur bal gibi olur 28.02.2021 Pazar
Yersen 27.02.2021 Cumartesi
Şaka gibisiniz 26.02.2021 Cuma
CHP iktidara gelmek istiyor mu? 25.02.2021 Perşembe
Tutarlı Bay Kemal 24.02.2021 Çarşamba
Tencerenin dibi ve karası 22.02.2021 Pazartesi
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA