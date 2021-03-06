Kendi mahallesi dışında pek de ciddiye alınmayan bir politikacı olan Ümit Özdağ birdenbiresırasına girdi.İYİ Parti'den kovuldu, mahkemeye gitti geri döndü, sonra datavrıyla istifa etti.Laf kıtlığında asma budayanlar, MHP'ye mi dönecek, Muharrem'e mi katılacak, yeni parti mi kuracak şeklindeyapıyorlar.Eh, herhalde AK Parti'nin ya da CHP'nin kapısını çalacak değildir.Ben kendisine bir adres vereyim: Rıfat Serdaroğlu'nun Doğru Parti'si.Madem kiveseviyorlar bu insanlar...Ama partisinin adı belliymiş.İçindekelimesi mutlaka geçecekmiş.olabilirmi?Hani Muharrem İnce'nin en bir hakiki ve de öz CHP'si gibi?

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Bildik laga luganın dışında, söylediği çok somut bir tek şey var:Suriyeli mültecileri geri gönderelim!Bununla oy alınmaz değil, alınır.Lakin yüzde kaçta ya da binde kaçta kalınır, orasını bilemeyiz.Sosyalizmden faşizme geçiş yapan rahmetli Mümtaz Soysal dademişti...Kendi vatandaşlarımızdan söz ediyordu haa...Keşke Özdağ iktidara gelse de beş milyon kişiyi nasıl toplayacak, İstanbul'un varoşlarından nasıl kazıyacak, onları trenlere mi bindirip postalayacak, dekorda sürekli havlayan Alman kurt köpekleri de bulunacak mı, ilgiyle izlesek... Lezzet katmak için ikide birdiye bağıran birkaç Alman da bulunsun...BuKılıçdaroğlu da kaşımayı denemişti.Çok demokratik bir tavır maşallah...Böyle devam edin, sonra da sıranoktasına gelir.Böyle düşünen manyak da az değildir.diye düşünenler de aynıkişilerdir.

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Endişe yalnız Arap düşmanlığından değil, "Tayyip Erdoğan bunlara vatandaşlık verecek, bunlar da oylarını elbette AK Parti'ye verecekler" korkusundan kaynaklanıyor.

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ONUN DA PROJESİ VARMIŞ

"Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız 'Mutluluk ve Güler Yüz Projesi' üzerinde çalışıyoruz." Mustafa Sarıgül