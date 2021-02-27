Kennedy suikastında, sanki babamızın oğlu ölmüş gibi, İstanbul Radyosu'nun hem de tam üç gün boyunca "" geçtiğini hatırlarım.Bunu "" olarak kabul ediyorlardı. "" müzik...Bilmeyen yok Kennedy'yi kimin öldürdüğünü.Elbet kanıt da yok ama çok belli: Vietnam Savaşı'nı tırmandırmak isteyenler öldürdüler.Çünkü Kennedy ölmeseydi Vietnam'a bulaşmayacak, çekilecekti.Lee Harvey Oswald adında dengesiz bir budala buldular, onu günah keçisi yaptılar. Tıpkı Göring'in Alman Parlamentosu'nu kundaklayıp suçu Marinus Van Der Lubbe adında dengesiz bir budalanın üstüne yıktığı gibi...Yakalanmasının hemen ertesinde "" diye Oswald'ı da öldürdüler. Bu kez katil dengesiz değildi, Jack Ruby kanserdi ve zaten gidiciydi, "" dediler.Kennedy cinayetinin bütün tanıkları birer birer yokedildi.Cinayeti komünistlerin üstüne yıkma çabası da, çok bayat ve bildik bir CIA numarasıydı...Kennedy'yi, CIA örgütünün içinden bir "" öldürdü. Arkasında silah tacirleri vardı. Bu bir hükümet darbesiydi.Oswald bir maşaydı.Tayyip Erdoğan'ı öldürebilselerdi, Fetullah'ın da bir maşa olduğu açık seçik kanıtlanacaktı.

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Kuşkusu olan ahmak, acaba Tayyip Erdoğan'ı kim öldürmek istedi diye merak etmeye devam etsin.Ama bu tür konular her zaman ilgi çekiyor. Gazetelere de ekmek çıkıyor.İki uyanık, CIA'dan emekli James Woolsey ile Rumen diktatörü Çavuşesku'nun eski casus şefi Ion Pacepa ortak bir kitap yazmışlar, Oswald'ın suikast talimatını Nikita Kruşçev'den almış olduğunu iddia ediyorlar.Malum terane...Kruşçev, Vietnam'dan çekilmek isteyen Kennedy'yi niçin öldürtsün?Bu bilgi, ünlü Warren Komisyonu Raporu'na dayandırılıyormuş.Hani şu, enseye giren merminin nasıl olup da kafayı öne değil, tam tersine geliş yönüne yatırdığını bir türlü açıklayamayan rapor!Oswald'ın bir dönem KGB'ye çalışmış olması da mükemmel bir "" tabii. CIA için mükemmel bir "" fırsatı.Pacepa'nın Bükreş'te yaşadığını sanmayın, 1978'de Amerika'ya sığınmış, geçenlerde de koronadan ölmüş.Al sana mükemmel bir çarpıtma fırsatı daha.Kruşçev daha sonra Kennedy'yi öldürtmekten "" vazgeçmiş ama Oswald onun "" gene de cinayeti işlemiş... Bak sen...Birçok enayi Amerikan okuru bu kitaba para verip alacak.

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Dönem dönem tarihi gerçekleri "ırgalayıp" para kazanmak isteyen böyle uyanıklar çıkıyor...

YouTube'da rastladım, adının önünde profesör unvanı bulunan bir manyak, asıl Kâbe'nin bir süre Ürdün'ün ünlü Petra harabelerinde olduğunu, daha sonra Mekke'de karar kılındığını iddia ediyordu!..

Emin değilim ama kitabı da olsa gerektir. Parasını sokağa atmak isteyen alır okur. Adamı da fazla harcamayalım, hiç olmazsa iki bin beş yüz liradan satmıyor...

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GÜNÜN FIKRASI



"İktidar yürüyüşünü başlatmış durumdayız."

Oğuz Kaan Salıcı, binlerce CHP genel başkan yardımcısından biri.