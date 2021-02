Yıllarca "seçim barajı düşürülsün" diye yırtınacaksın...

Darbecilerin seçim kanunu, falan filan.

Sonra iktidar, seçim barajını yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürmek için bir tasarı hazırlayacak...

Bu sefer "seçim yasasıyla niye uğraşıyorlar" diyeceksin!

Bu memlekette seçim barajı düşürülecekse onu da biz düşürürüz... Nevzat Tandoğan mantığı.

"İktidarda kalabilmek için seçim yasasıyla oynuyorlar"mış...

AK Parti'nin oyu yüzde 40'ın altına düşmüyor, tek başına Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 50'nin üstünde...

Yani baraj yüzde 7'ye düşünce mi AK Parti "yırtacak" bu işten? Demek ki şu anda oyu yüzde 8 falan mı?

Faşist basının gazına mı geliyorsun? Onlar bile en fazla yüzde 30 palavrasını sıkabiliyorlar.

Hani şu aylarca "tam kapanma isteriz" diye yırtınıp sonra da "kapanma kalksın" diye tutturan hokkabazlar.

Ufak atacaksın ki civcivler de yiyebilsinler.

Hani şu oylarını "tıpış tıpış" sana veren civcivler var ya, işte onlar.

***



ÇOK AÇILMA SU KAÇAR



CHP "sistem önerisini" parti içinde tartışmaya açacakmış, öneri sonra MKYK'ya gelecekmiş, oradan da PM'ye.

Ne demokratik bir parti maşallah... Yönetimin değil üyelerin borusu ötüyor...

Yani parti içinde "başkanlık sistemi iyidir, kalsın" diyen çıkarsa ona da kulak verecekler! Bu durumda vermek zorundalar.

Sistem önerisi dedikleri, "güçlendirilmiş" palavrasıyla pazarlanan eski sistem.

Sonra da, sıkı durun, bu öneriyi AK Parti'ye göndereceklermiş!

AK Parti de, "adamlar haklı, en iyisi biz eski sisteme dönelim" diyecek ha?

Katılımcı politika, demokratik bilmemne.

Havanda su dövmenin adı ne zamandır politika oldu?

***



CEK CAK



Vatandaş, korona haritasını "günlük hava durumunu takip eder gibi" takip edecekmiş.

Örneğin, bir ilde vaka sayısı yüksekse, o ile gitmeyecekmiş.

Her ilde kısıtlamalar farklı olacakmış.

Kendini buna göre ayarlayacaksın, İstanbul'da saat onda çıkıp on üçte evine dönüyorsan, Ankara'ya gittiğinde, atıyorum, on ikide oteline dönmek durumunda olabilirsin.

Kafeleri ve restoranları da kollayacaksın, Ankara'da kırk beş dakikada tıkınıp kalkarsın ama Giresun'da hepten aç kalabilirsin.

Biz de birkaç öneri ekleyelim:

Hazır kendini sıkılamışken, kadın öldürmekten de vazgeç.

Uyuşturucuyu bırak.

Bıçak ya da tabanca taşıma.

Trafik kavgalarına demir çubukla değil çenenle gir. Tamam mı, bilinçli ve de disiplinli, pırıl pırıl vatandaşlar?