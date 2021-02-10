Allah'ın emri, konu Muharrem İnce tabii.İktidar mahfillerinde elbette sevinçle karşılanacaktır, CHP'ye zarar verecek her gelişme...Putin'in, Türkiye'yi ABD'den uzaklaştıracak her gelişmeyi sevinçle karşıladığı gibi.Lakin, iktidar Muharrem'den korkmuyor.Muharrem'den endişeye düşen, oylarıolan CHP.Eee? Sonra.Sonrası yok.Muharrem İnce'ninsözüne herkes gülüyor.Zaten o dademeye getiriyor.Muharrem ne vaat ediyor?Kemalist Türkiye. Eski CHP.Bir de kendinediyegülünç havalar vermeye çalışıyor.olmaya meraklı amma çokadam varmış memlekette... Tırnağı olamazsınız.Başka? Başka bir şey yok.Muharrem toplumda birmıdır? Hayır.bugünkü parti yönetimine biro kadar.Yani, kendi iç meseleleridir.Kurultayda nerede oturtulduğu da kimseyi ilgilendirmez.CHP'den başka herhangi bir partiden oymümkün müdür? Hayır.Muharrem çelişkiler içinde.Hemdiyor, hem de seçimebirkaç ay kala muhalefetittifakınasöylüyor.Kendisi elbette adaylığını koyacak ama yüzde 50 artı 1 alacağını iddia eden adam, umutsuz olduğunu da belirtmeden edemiyor!Bu ne biçim politikadır? Bunun ciddiye alınacak bir yanı var mıdır?Muhalefetin birçok unsuru gibi, onun da özlemi seçimin ikinci tura kalması...Ufukları bu kadarcık.Ama ne diyor bakın:Yani onca kızıpköpürdüğü CHP'ninadayını destekleyecek...Hani Kılıçdaroğlu koysa (ki başlangıçta bunu istiyordu) ve de ikinci tura en yüksek oyla kalsa, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek!CHP Kaftancıoğlu'nu aday gösterse, en yüksek oyu alsa, bu sefer onu!O zaman niçin bütün bu tantana?

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Arkadaşlar, bu adamın siyasi anlamda içi boş.Bu adam bir siyasi balon.Bu adamın derdi Türkiye'yi yönetmek değil, CHP'yi yönetmek.diye atıp tutuyor, atmak zorunda, ama asıl hedefi de limiti de...Ama basın, muhalif olsun muvafık olsun,bir konu yakaladı ve bunu iki buçuk yıl daha köpürtecek.Amma ciddiye aldınız yahu!Eh, sonuçtaçıkıyor, öyle değil mi?