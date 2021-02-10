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ENGİN ARDIÇ
Etli ekmek

Etli ekmek

10.02.2021, Çarşamba
Allah'ın emri, konu Muharrem İnce tabii.
İktidar mahfillerinde elbette sevinçle karşılanacaktır, CHP'ye zarar verecek her gelişme...
Putin'in, Türkiye'yi ABD'den uzaklaştıracak her gelişmeyi sevinçle karşıladığı gibi.
Lakin, iktidar Muharrem'den korkmuyor.
Muharrem'den endişeye düşen, oyları "kırılacak" olan CHP.
Eee? Sonra.
Sonrası yok.
Muharrem İnce'nin "yüzde 50 artı 1 alacağım" sözüne herkes gülüyor.
Zaten o da "böyle konuşmak zorundayım" demeye getiriyor.
Muharrem ne vaat ediyor?
Kemalist Türkiye. Eski CHP.
Bir de kendine "Atatürk de İstanbul'dan ayrılıp Samsun'a gitmişti" diye gülünç havalar vermeye çalışıyor.
"Küçük birer Atatürk" olmaya meraklı amma çok adam varmış memlekette... Tırnağı olamazsınız.
Başka? Başka bir şey yok.
Muharrem toplumda bir "dalga" mıdır? Hayır.
"Asıl CHP'lilerin" bugünkü parti yönetimine bir "reaksiyonudur", o kadar.
Yani, kendi iç meseleleridir.
Kurultayda nerede oturtulduğu da kimseyi ilgilendirmez.
CHP'den başka herhangi bir partiden oy "tırtıklaması" mümkün müdür? Hayır.
Muharrem çelişkiler içinde.
Hem "ittifaklarda yokum" diyor, hem de seçime birkaç ay kala muhalefet ittifakına "girebileceğini" söylüyor.
Kendisi elbette adaylığını koyacak ama yüzde 50 artı 1 alacağını iddia eden adam, umutsuz olduğunu da belirtmeden edemiyor!
Bu ne biçim politikadır? Bunun ciddiye alınacak bir yanı var mıdır?
Muhalefetin birçok unsuru gibi, onun da özlemi seçimin ikinci tura kalması...
Ufukları bu kadarcık.
Ama ne diyor bakın:
"Milletin huzurunda söz veriyorum, CHP'nin adayı, İYİ Parti'nin adayı, Erdoğan karşısında herhangi bir aday en yüksek oyu alırsa ikinci turda desteklerim!"
Yani onca kızıp köpürdüğü CHP'nin adayını destekleyecek...
Hani Kılıçdaroğlu koysa (ki başlangıçta bunu istiyordu) ve de ikinci tura en yüksek oyla kalsa, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek!
CHP Kaftancıoğlu'nu aday gösterse, en yüksek oyu alsa, bu sefer onu!
O zaman niçin bütün bu tantana?

***

Arkadaşlar, bu adamın siyasi anlamda içi boş.
Bu adam bir siyasi balon.
Bu adamın derdi Türkiye'yi yönetmek değil, CHP'yi yönetmek.
"İktidar" diye atıp tutuyor, atmak zorunda, ama asıl hedefi de limiti de "muhalefet liderliği"...
Ama basın, muhalif olsun muvafık olsun, "etli" bir konu yakaladı ve bunu iki buçuk yıl daha köpürtecek.
Amma ciddiye aldınız yahu!
Eh, sonuçta "ekmek" çıkıyor, öyle değil mi?
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