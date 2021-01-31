Ortaya gerçekten bir "" çıkıyor, iyice bellioldu.CHP'den 3 milletvekili ayrıldı, bu sayının 10'u bulması bekleniyor.Bunlar elbette Muharrem İnce'nin partisine gidecekler.Lakin öyle "" falan dabeklenmiyor doğrusu.Göbeği İnce'den, kemeri Sarıgül'den oluşan bu değişik muhalefet, seçimde bir varlık gösterebilir mi?Yani "demek istiyorum...İktidara gelmelerini hiç kimse beklemiyor. Herkes "" diye merak ediyor.Çünkü yaptıkları ve yapacakları muhalefet, Erdoğan'a karşı değil, esas olarak Kılıçdaroğlu'na karşıdır.Bunların "" bizi ilgilendirmez ve de sırf Atatürkçü olarak iktidara gelinmez.

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Durum böyle olunca, HDP ile ittifak yapan "" muhalefetin de iktidara gelecek hali yok.Akıllarına Abdullah Gül'den başka bir aday da gelebilmiş değil.Onun da Erdoğan karşısında ne kadar varlık gösterebileceği çeşitli anketlerle ortaya çıktı. Ben size söyleyeyim: Yüzde 27.Eh, Babacan ya da Davutoğlu gibi "" de aday olup madara olacak kadar deli değiller tabii.Peki bu durumda Joe Biden ne yapabilir iktidarı devirmek için?

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Yalan, dolan, iftira, hakaret elbette sürecek de... Bunlarla hükümet devrilmez." falan hikâyedir.Yeni bir Gezi kalkışmasına yeltenirlerse fena tepelenirler.Darbe için de durum farklı sayılmaz. Devlet Bahçeli "" demişti.Kalıyor ""...Yani ülkeyi "" etmek.Ufak ufak "" yaptılar.Birkaç Alevi evine saldırdılar, duvarlara pis pis yazılar yazdılar.Toplum yemedi. Yetmişli yıllarda değiliz.Üniversiteleri kurcalamayı da denediler, Boğaziçi örneğinde olduğu gibi. Bunu da iktidar yemedi.Kalıyor adam öldürmek...Elbette bir yandan YPG ve PKK'ya silah yağdırmayı sürdürecekler de, orada durum hiç de bazı muhalif gazetecilerin beklediği gibi "" düzeyde değil. Kuzey Suriye, Balkan Yarımadası değildir, yıl da 1912 değildir.Adam öldürmek deyince herkesin aklına "" geliyor. Suikast.Ya, yetmişli yıllarda denedikleri ve etki de sağladıkları "" birine başvururlarsa?KENDİ ADAMLARINDAN BİRİLERİNİ DE ÖLDÜRMEK yani...İster misiniz Joe Biden ya da CIA örgütünün Ankara istasyon şefi her kimse, "" diye bir arayışa girsin?Hani yıpranmış, raf ömrü geçmiş, kullanım süresi dolmuş...