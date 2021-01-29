Tutarlı bir politikan yoksa saçmalarsın...Ne politikan vardır ne programın, tek umudun ""...Önce "" dersin.Elbette diyeceksin. Hanginiz demiyorsunuz ki?Ama sonra da hemen eklersin: "Böyle yola çıkılmazmış,bir siyasipartinin gücünüdüşürür, iddiasınıortadan kaldırırmış.Ama "" kaldırmazmış.O zaman ne zamanmış?Seçimlere birkaç ay kala.Yani kazanamayacağını idrak edince.

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Partinin grup başkanvekillerini kendisi seçmeyecekmiş, milletvekilleri seçeceklermiş.Bu da demokrasiymiş.Bu kimin umurundadır?" parti dışındaki vatandaşı neden ırgalasın?Bize ne sizin başkanvekiliniz Ahmet olmuş ya da Mehmet olmuş?

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Peki zamanı gelince kiminle ittifak yapacaksın?" mı?Yoksa Kürt devleti kurmak isteyenlerle mi?Yani şeriatçılarla bile.Bu ne demek?Beni çok da ciddiye almayın, demek.Benim içim boş, demek.Ben atıyorum ama tutacağını sanmıyorum, demek.Ben iktidara gelemem, koalisyonda bir bakanlığa fit olurum, demek.Taşra politikacısı olmaktan kurtulamadın.Hâlâ içinde bir umut, CHP'nin başına geçmek...Çünkü Türkiye'nin başına geçemeyeceğini iyi biliyorsun.

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Peki diyelim ki zamanı geldi, ittifak yoluna girdin, Kılıçdaroğlu da ortak aday gösterildi senin evvelce istemiş olduğun gibi, CHP'nin başkanı ya, parti başkanı aday olsun, öyle demiyor muydun?Ve de ikinci turda kazandı!Sayende kazandı.Hani nereye gitti bütün o afran tafran?Nereye gitti bütün mesain?