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ENGİN ARDIÇ
Kakara kukara

Kakara kukara

21.01.2021, Perşembe
Yağ çekmesine çekecekler de elde malzeme yok...
O zaman sinekten yağ çıkarıp yağını onunla çekeceksin.
"İyi Parti'den iki yeni sistem tasarımı" diye başlık atacaksın.
Okuyan, İyi Parti'nin bir de değil iki tasarımı varmış sanacak.
Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin çalışmalarında son aşamaya gelmişler...
Çalışmaları varmış da bizim haberimiz yokmuş.
Farklı siyasi partiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin görüşlerini dinlemişler...
Bunların kimler ve neler olduğu belli değil, ne ara dinlediler o da belli değil ama salla gitsin. Çalışıyorlarmış.
Parti yetkili kurulları ve meclis gurubundaki değerlendirmeler sonrası Meral Akşener çalışmayı kamuoyuna duyuracakmış.
Ancak acar gazeteci arkadaşlarımız daha önce duymuşlar elbette.
Bunların bir meclis grup başkanı varmış, İsmail Tatlıoğlu (Meral Hanım milletvekili olmadığı için meclise ancak dinleyici bölümünden girebiliyor.)
Yeni sistemden ne anlaşılması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunmuş.
Eh, o kadar çalışma yapmışlar, bulunacak tabii... Meral Hanım'ı bekleyemiyor.
Buna göre, başbakanlık makamı yeniden hayata geçirilecekmiş!
Ayol bunun için çalışma yapmaya ne gerek vardı kardeş?
Bir de lafın kakara kukara kısmına bakalım:
"Yeni sistemden, Türkiye'de siyasetin güçlendirilmesini, siyasetin milletle buluşmasını, milli iradenin güçlenmesini anlıyoruz"...
Bugünkü iktidara oy veren esas olarak Fransız milleti olduğu için siyasetimiz Türk milletiyle buluşamıyor...
Dolayısıyla milli irademiz de zayıf.
Bu çalışma "siyasetin esasında yeniden yapılandırılmasını sağlayacak, milli iradenin yasama ve yürütmede temsili anlamında gücünü arttıracak bir çalışma"...
Demek ki neymiş? Anlayan anlamayana anlatsın. En iyisi, gelsin Meral Hanım, o anlatsın.
Demek ki milli irade ne yasamada temsil edilebiliyor bugün ne yürütmede... Ya da gücü zayıf.
Ülkede bir de "cumhurbaşkanlığı açığı" varmış.
Kapatın koçum, kapatın.
Boş lafla iktidara gelinebiliyorsa, gelin görelim. İsterseniz dostlarınızı da getirin.

***

Peki ama, kafamız çalışmadığı için anlayamadık, şu "ikinci tasarım" neydi yahu?
Gazeteci mi sayı saymayı bilmiyor, grup başkanı mı?

***

HANGİ BİRİNİZLE UĞRAŞACAĞIZ?

Mustafa Sarıgül ittifaklara "kapıyı kapatmış"...
Tek başına iktidara geleceğine göre ittifaka mittifaka ihtiyacı yok.
Dolunay Partisi Genel Başkanı Serdar Okuyucu da öyle demişti...
Fakat o partinin "tüzel kişiliği" sona erdi, artık gönüllerde yaşıyor.
Bakalım Sarıgül kaç sene dayanır?

***

HAY AĞZINI ÖPEYİM

"Ben sizden oy istemiyorum."
Kemal Kılıçdaroğlu

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