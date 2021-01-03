İlginç olan, faşistlerin Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını "" olarak nitelemeleri değildir...İlginç olan, eski bir sosyalistin "" de değildir...Bunlar "" hadiselerdir...Nasıl olsa yapacaklar.Kendilerini zor tutuyorlardı, buraya kadarmış.Nasıl olsa renklerini belli edeceklerdi.Çünkü kış kışlığını yapar, kuş da kuşluğunu...Ben de bütün bunlara şaşanlara şaşıyorum.Bürokrasi iktidara geri dönerse Ayasofya'yı da müze yapar, Beştepe Külliyesi'ni de kapatır, Çamlıca Camii'ni, Taksim Camii'ni de kültür merkezi yapar.AKM açılınca çamur atmak için ne bahane bulacaklar, bakınız onu merakla bekliyorum.

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İlginç olan, laik Türk faşistlerinin Kürt ayrılıkçılarıyla aynı safı tutabilmeleridir.Kendilerini Kemalist olarak niteleyenler, Erdoğan düşmanlığıyla, ayrılıkçı Kürtler'e sıcak bakabiliyorlar.Kem küm etmekten öte bunu izah edemezler.İlginç olan, sosyalistlerin, onları inim inim inletmiş olan faşistlerle aynı noktada buluşabilmeleridir.İlhan Selçuk da sırf AK Parti'yi kapattırabilmek için "" demişti, bunun gibi...İlginç olan, hem Kemalistler'in hem sosyalistlerin, gene Erdoğan düşmanlığının gayretiyle, Fetullah'ın vaadi olan "" düzenine okey diyebilmeleridir.İlginç olan, ikide bir "" diye atıp tutan milliyetçilerinAmerikan dış politikasına domalmalarıdır.İlginç olan, Kâbe'sini şaşırmış bazı komünistlerin de buna he demeleridir.Bunların Meral Akşener'e "" yazdıklarını da henüz unutmadık.İlginç olan, eski Marksist yeni liberal bazı "meşkuk" kişilerin de bürokrat ruhlu gazetecilerle aynı kaptan su içebilmeleridir." kelimesi hafif kalıyor...Yok, AK Parti'nin kazandığı seçimden sonra "" diyebilenleri ciddiye alacak değiliz.Aslına bakarsanız, bunların hiçbirini ciddiye alacak değiliz.Bu geniş cephe, Erdoğan'ı devirebilirse, hemen ertesi gün birbirini yemeye koyulacaktır.O zaman da Türkiye'ye yazık olacaktır.Devran döner, fetret devri bir şekilde gene sona erer ama kaybedilecek zamana yazık.