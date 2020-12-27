Şu iki haberi art arda okuyalım.

önceki akşam işadamı Ö.'nün Emirgan'daki villasında kutladı.

Bahçedeki partiye B.'nin sevgilisi Ö.'nün yanı sıra K., B., K., B., M. ve S. de katıldı.

Yemekle başlayan partiye katılanlar, ilerleyen saatlerde fasıl ekibinin müzikleriyle de eğlendi.

Partide A. şarkı söyledi. Genç şarkıcı, K. ve B. ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Bu soğukta... Maske yok, mesafe yok, misafir var, üstelik bir de "fasıl heyeti" getirmişler!

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İki: İstanbul Esenyurt'ta dün sabah saatlerinde trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde ayakta fazladan 25 yolcusu olan bir minibüs durduruldu.

Ekipler ayakta bulunan yolculara uyarılarda bulunarak başka bir minibüse geçmelerini söyledi.

Aracın sürücüsüne yayınlanan genelgeye aykırı hareket ettiği için cezai işlem uygulandı.

İşlemin ardından minibüsün seferine devam etmesi söylendi.

Ekipler tarafından uyarılan yolcular, yapılan uyarılara rağmen minibüse tekrar bindi.

Aynı minibüse binen yolcular, "neden tekrar biniyorsunuz" sorusuna "başka minibüs yok" cevabını verdi.

Polislerin ikinci uyarısının ardından ayaktaki yolcular bir kez daha indi ve bir süre sonra gelen başka bir minibüse geçti.

Mesafe yok ama maske var.

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Şimdi soralım:

Sosyete mi lumpen mi?

Emirgan mı Esenyurt mu?

Çay mı kahve mi?

Şekerli mi şekersiz mi?

Adana mı Urfa mı?

Birden mi ikiden mi?

Aşı mı dayak mı?

Aşı diyenlere:

Çin mi Amerikan mı?