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ENGİN ARDIÇ
Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim

Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim

12.12.2020, Cumartesi
Felaket haberlerine bir yenisi eklendi: Güneş sistemi dağılıyormuş.
Bugüne kadar deprem, tsunami, tayfun, siklon, hortum, yanardağ patlaması, kule yangını, gemi alaborası gibi çeşitli felaketlerin hemen hepsine bir film uyduran Hollywood, buna da bir senaryo attırsın.
Fakat o tarihe "insanları" nasıl oturtacaklar? Çünkü güneş sisteminin dağılması 5 milyar 400 milyon yıl sonra bekleniyor...
Belki Brad Pitt'in "yaşlanmış halini" gösterirler.
Güneş sisteminde bir dehşet yaşanacakmış. Şimdiden önlemlerinizi alınız!
Güneş kırmızı bir cüceye dönüşecek ("red dwarf") ve gezegenleri yutacakmış.
Eee, ne var bunda? Fizik okuyan her mektep talebesi bunu bilir.
İnanmayan Muharrem İnce'ye sorsun. Sayın İnce'nin de böylece bir işe yararı dokunsun.
Bütün gezegenler birer birer yok olacak, Jupiter en sona kalacakmış.
"Ölürken bile gündelik yaşantısına bir süre daha devam edeceği" düşünülüyormuş.
Yani Jupiter'de gündelik yaşantı varmış. Bunu Muharrem bile tahmin edemezdi.
Eh, biz de gider Jupiter'e yerleşiriz.
Ama Jupiter'de ayağını basacak toprak yok ki...
Jupiter dev bir gaz bulutu.
Ona da Elon Musk bir çare bulacaktır herhalde.

***

Bendeniz bu Elon Musk denilen adama fena halde "takık" durumdayım efendim.
Mars'a dolmuş kaldıracağını iddia ediyor.
Birtakım insanlar da "bu işte iyi para var abi" diyerek bunun şirketi SpaceX'in hisselerini topluyorlar.
Türkiye'de de yatırım yapacaktı... Ucunu göremedik.
Eh, Batı bizi bu dünyada ziyadesiyle bafilledi, biraz da Musk yapsın, alıştık nasıl olsa.
Musk bizi Mars'a götürecekmiş ama şimdi değil, altı sene sonra götürecekmiş.
Yani saf ve temiz Anadolu çocuklarının "orada Kıble'yi nasıl tayin edeceğiz" diye şimdiden endişelenmelerine gerek yoktur.
Şimdi yeni bir Starship roketini deneme uçuşuna çıkarmış, roket 4 dakika 45 saniyede 40 bin feet yüksekliğe ulaştıktan sonra düşmüş ve yere çakılmış, bir alev topuna dönmüş.
Neyse ki içinde aculluk edip "ben hemen gideceğim" diye tutturan kimse yokmuş.
Musk bu sonucu bir başarı olarak niteliyor. "Dikey dönüş yeteneğini denedik" diyormuş.
Dikey dönüş yeteneği olmadığı böylece meydana çıktı.
Şimdi iş, gidiş üç buçuk yıl dönüş üç buçuk yıl olmak üzere toplam yedi yıl sürecek Mars yolculuğunda müşterilerine ne yedirip ne içireceğini bulmaya kalıyor.
Tüh, yol üstünde "çay ve ihtiyaç molası" verilecek tesis de yok ki...
Kumanya hazırlayacak, "paket servis" yapacak herhalde.

***

Gene de karar veremiyorum: Bu mu daha dıngılca, yoksa dünyanın düz olduğunu ispatlamak için kendi yapımı bir roketle bir buçuk kilometre yükseldikten sonra beyin üstü çakılan adamın girişimi mi?
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