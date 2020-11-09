Çok sevindiler, neredeyse zil takıp oynayacaklar.Biden'ın kazanması biryaratacakmış, Trump nasıl devrildiyse Erdoğan da öyle devrilecekmiş. Oldu olacak oturdukları yerden Putin'i de devirsinler de rahat etsinler.Kimler mi? Bizim...devrilse, yani seçimle,buna kimse ağzınıaçmaz.Ama, Canan Kaftancıoğlu'nun deyimiyledevirmeye kalkarlarsa...Biden elbette Türk yönetimine her türlü kamışı atmayı deneyecektir.Bakalım bu, ileri sürdüğü gibibir düzeyde mi kalır, yani muhalefete manevi destek falan... Para mara da gönderir mi?Yoksa başka yollar mı denenir?İlk akla gelen darbedir tabii.Artık çok zor. Ama gene de kalkışabilirler.Amerika'nın çok aklı başında ve pırıl pırıl demokrat insanlar tarafından yönetildiğini hiçkimse, en azgın Amerikancı bile söyleyemiyor.İkinci yol, yurt dışına kaçmış FETÖ üyelerininve üzerimize sürülmesi. İçerideFETÖ mensuplarının canlandırılması.Diğer bir yol, yetmişli yıllarda olduğu gibi Türkiye'nin içinin karıştırılmasıdır.Sağ-sol kavgası yaratmak artıkdeğildir, ama Alevi-Sünni ve Türk-Kürt çatışması çıkarmak kolay kolay vazgeçmeyecekleribir namussuzluktur.Bu arada içimizdeki Amerikan ajanları da canlanacaklar... Kim olduklarını herkes biliyor.Gene de,çok daha kolay ve klasik bir yoldur.Suikast ya da suikastlar dizisi...Vietnam savaşını sürdürebilmek için kendi başkanını bile öldürmekten çekinmemiş Amerikan derin devleti bizim burada kimleri öldürmez ki...

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Kimileri de Biden'ın başının taç giyince akıllanacağını, ilişkileri ılımlı götüreceğini söylüyorlar. Görünürde elbette öyle yapacaktır.Lakin, Türkiyeyani eski uysal, boyuneğmiş kimliğine razı olmadan içi rahatetmez.Türkiye Suriye ve Libya'dan çekilmeden, bir Kürt devletinin kurulmasını kabul etmeden, hatta hatta Azeri- Ermeni savaşında bilebir politika çizgisine dönmeden, Biden rahat durmaz.İsterseniz buna Kıbrıs'ı da katınız.

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Önümüzdeki dönem birolacaktır.Aramızda kimler Mustafa Kemal Atatürk'ünçizgisindeler, kimler işbirlikçi, kimler mandacı, kimler teslimiyetçi, göreceğiz.En mide bulandırıcı yanı da, Kemalist geçinenlerin Amerikan postalı yalamaları olacaktır.Hatta olmuştur bile.