Türkiye'de hiçkimsenin can ve mal güvenliği yokmuş.Önceki yüzyılda Teksas'ta bile iyi kötü vardı, burada yokmuş.Kılıçdaroğlu bu zırvayı durup durup tekrarlıyor.Kendisine CHP'nin iktidarda olduğu ya da iktidar ortağı bulunduğu "" hatırlatılmalıdır...Çok güvenli bir yerdi Türkiye, 5 bin kişi öldü.Ecevit'e bile ateş ettiler.Can ve mal güvenliğimiz yokmuş, her an bizi vurabilirler ya da evimizi, arabamızı elimizden alabilirler. Radyomuzu, televizyonumuzu da.15 Temmuz gecesi de yoktu.Tanklar halka ateş açtılar ve 215 kişi öldü, 2 bin 196 kişi yaralandı.O sırada Kılıçdaroğlu'nun can ve mal güvenliği vardı.Bir kere. FETÖ onu öldürmezdi.Başbakan olacaktı.İkincisi de, olaylar sırasında Bakırköy'de terliklerini giymiş, televizyon seyrederek çay içiyordu.Muharrem ne içiyordu acaba?

***

Kılıçdaroğlu üniversite mezunu gençlere "umutsuzluğa kapılmayın" demiş.

Erdoğan "dik duruş sabır gerektirir, sebat gerektirir, zorluklara tahammül gerektirir ama biz bir şey biliyoruz, sabreden zafere ulaşmıştır" deyince hakaret ediyorlar.

Aynı şeyi Kılıçdaroğlu söyleyince büyük adam oluyor.

***

Pam pam, zıp zıp, hay aksi, bin kunduz!



"Sayın Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti."

Meral Akşener

***



Gül'e güle güle



Kılıçdaroğlu'nun çatı adayının Abdullah Gül olacağını sağır sultan bile biliyor.

Gene de bazı şaşkınlar Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, hatta Tunç Soyer isimlerini yaldızlamayı deneyeceklerdir. Ortaya Yılmaz Büyükerşen'i de atarlarsa çok güleriz.

Abdullah Gül'ü atarlarsa da güleriz.

Gül "sempatik" adamdır ama "karizmatik" adam değildir.

Herhalde bir "seçim kampanyası" yapacaktır. Şehir şehir dolaşacaktır. Hep karanlıkta oturmaya alışmış adamın üstüne projektör tutacaklar.

Ne söyleyecektir?

"Ben daha iyi İslamcılık yaparım" dese gülerler.

"Ben daha iyi Kemalizm yaparım" dese herkes donuna işer.

"Oluruna bırakacağım" derse dürüst davranmış olur.

"Ben bilmem, Joe Biden bilir" derse de helal olsun.