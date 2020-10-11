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ENGİN ARDIÇ
Lan oğlum geberecen

Lan oğlum geberecen

11.10.2020, Pazar
İzmir'in çeşitli ilçelerinde 18 kişi sahte içkiden hastanelik oldu. Görme kaybı, mide bulantısı falan...
Diğer "semptomlar" arasında kusma, sersemlik, denge kusuru, bilinç değişikliği, halsizlik, başağrısı, karın ağrısı da var. Çift görme de var.
7 kişinin durumu ağırmış.
Biri ölmüş.
İzmir polisi 5 işyeri, 1 depo ve 1 evi basmış. Daha önce de aynı suçtan poliste kayıtları bulunan 10 kişiyi gözaltına almış.
Fakat sahte içki bu sefer Konak'ta baharatçılık yapan bir heriften çıkıyormuş...
Aynı işyerine daha önce 4 kere baskın yapılmış ve yalnızca geçen ay 585 litre sahte alkol ele geçirilmiş.
Buraya kadarı, ülkemizde artık "ahval-i adiye"den sayılan bir lumpen haberi.

***

Kırıkkale'de de benzer bir vakaya rastlanmış.
8 kişi benzer şikayetlerle (görme kaybı, mide bulantısı) hastaneye başvurmuş.
7'si ölmüş, 1'i yoğun bakımda.
Ama burada durum farklı:
Bunlar bir marketten alkol bazlı "yüzey temizleyici" almışlar...
Hani reklamları yapılıyor ya, hijyenik mijyenik.
Yok, bunun içinde Omega 3, Propolis, çinko falan yok, onlar ayrı.
Bu uyanıklar yüzey temizlemek yerine temizlik ürününü içmeye kalkmışlar.
İçelim açılalım abi, mide düzeyi temizlensin...
Bağışıklık sistemi...
Market sahibi gözaltında, ne günahı varsa.

***

Birinci olayda vatandaş kazıklanmış.
Ucuzluğuna tav olmuş olabilirler.
Bu tür tüketiciye bayramlarda da çikolata yerine kahverengi plastik satarlardı...
Beşte bir fiyatına alan da tasarruf ettim diye sevinirdi...
İkinci olay farklı: Orada kazıklanma yok, kendisi kaşınma var.
Elimizdeki insan malzemesi bu.
Bunun "koronaya selam" partisi yapmaktan bir farkı yok.
Karantinadan kaçıp kuaföre "gelin başı yaptırmaya" gitmekten de.
Trafikte "drift atmaktan" da.
Asker uğurlarken havaya ateş etmekten de.
Daha aşağı ateş edip düğünde damat vurmaktan da.

***

Avrupa Birliği'nin hiçbir üye ülkesinde, zengini var fakiri var ama, böylesine geniş ve yaygın bir "lumpenproleter" kitlesi yok.
Avrupa Birliği'ne gireceğini sananlara saygıyla duyurulur.
Türkiye'de sosyalist devrim yapacağını sananları da öperim.

*


Büyük ses uyumu
"Erken seçime hazır değiliz."
Canan Kaftancıoğlu

"Sayın Bahçeli'ye söylüyorum: Yarın sabah seçime git, Türkiye'yi seçime götür."
Kemal Kılıçdaroğlu

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