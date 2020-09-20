Kara Murat hanginiz?

Murat Karayalçın, CHP içinde olup bitenleri "irdelemiş"...

Murat Karayalçın parti yönetimine hem muhalif hem değil.

Yani şu "homurdanıp da ağzını açamayan" cinsinden. Şişi de kebabı da yakmamaya ve öncelikle de kendini kovdurtmamaya özen gösteriyor. Hem "yeniden yapılanma" deyip duruyor hem de Kılıçdaroğlu'na boyun eğiyor.

"CHP'de Atatürk'e düşman olan birisinin varlığı söz konusu olamaz" diyerek Muharrem İnce'yi bir güzel yalanlamış... İnce "var" demişti...

Sonra CHP'nin "dayanaklarını" sıralıyor.

Atatürkçülük, cumhuriyetçilik falan... Malum terane.

Lakin meseleye öyle bir boyut katmış ki... Ağzımız açık kaldı.

Partinin üçüncü dayanağı olarak "12. yüzyılın, yani 12. yüzyıldaki Anadolu aydınlanmasının getirmiş olduğu değerlerdir" demiş.

Altmış sekiz senedir bu memlekette yaşarız, CHP'nin böyle bir dayanağı olduğunu hiç duymamıştık. 12. yüzyıl... Yani 1100'lü yıllar...

O yüzyılda Anadolu nasıl aydınlanmış da CHP'ye dayanak olmuş?

Bilimde çağ mı atlanmış, sanayi devrimi mi başlatılmış?

Yok canım, herhalde "hümanizma" demek istiyor...

Ama Hacı Bektaş-ı Veli desek, 13. yüzyıl... Yunus Emre desek, keza... Mevlana Celaleddin-i Rumi desek, keza... Hadi Nasreddin Hoca diyelim gırgır niyetine, o da aynı...

Pir Sultan Abdal desek, o daha da yeni, 16. yüzyılın başları...

İyice gerilere gitsek, Hallac-ı Mansur falan desek, 9. yüzyıl. (Deniz Baykal onu pek severdi oy toplamak için.)

Kalıyor Ahmed Yesevi.

Bu mudur?

Tapduk Emre, Ahi Evran, Geyikli Baba vesaire CHP'nin kurucu üyeleri mi?

Yoksa CHP'nin bir de "İslami" boyutu mu var?

Karayalçın örnek versin, kaynak göstersin.

CHP'nin on ikinci yüzyıl ayağı hangi kitapta, hangi tüzükte, hangi parti programında yer alıyor? Nerede bunun altı çizilmiş? Hangi gözlemci, hangi yorumcu bunu dile getirmiş?

Örneğin kutsal Nutuk'ta bunun ipuçlarını bulabilir miyiz?

Şimdi Muharrem İnce'ye bir iş düşüyor...

O da kendince bir dayanak bulsun, örneğin "on sekizinci yüzyıl sanayi devrimine" sahip çıksın.

Söze "James Watt buhar makinesini icat etti" diye başlayabilir... Akıl hocaları bir zamanlar öyle yaparlardı...

Aman Kılıçdaroğlu'na sormayın, geniş kültürüyle "Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı CHP'yi doğuran önemli gelişmelerden biridir" diye başlayabilir.

Şuna "Ermeni kırımına adı karışan Anadolu eşrafı, müttefiklerin kovuşturmasına uğramamak için Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyen askerleri destekledi ve onlarla birlikte CHP'yi oluşturdu" deseler işin Anadolu boyutu açıklığa kavuşacak, mesele kalmayacak.

Sen bu denklemin içinde hangi bilinmeyen oluyorsun Kara Murat?

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