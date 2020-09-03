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ENGİN ARDIÇ
Boş konuşuyor

Boş konuşuyor

03.09.2020, Perşembe
Kemal Bey savaş istemiyormuş...
Bu demektir ki Joe Biden da istemiyor. Eh, Donald Trump'ın istediği de söylenemez.
Kardak krizinde, Amerikan yetkilileri "ilk kurşunu atan Amerika'yı ciddi olarak karşısında bulur" demişlerdi.
Şimdi Amerika "gayrı ciddi" olarak karşımızda.
Sonra, Kardak kayalıklarının aslında Yunanistan'a ait oldukları, krizi pompalayanın "devrin başbakanı Tansu Çiller'e kazık atmak ve başını belaya sokmak isteyen CHP'li bir hariciyeci" olduğu ortaya çıkmıştı...
Geriye de, komando botunun ucunda, kararlı gözlerle ufukları süzen ve saçları rüzgarda dalgalanan cengaver gazeteci görüntüleri kaldı...
Bu sefer de gene CHP'li bir hariciyeci, Ünal Çeviköz savaş istemiyor.
Yani NATO istemiyor.
Biliyoruz canım.
Yunanistan da istemiyor, korkuyor.
Ekonomisi Almanya'ya ipoteklidir, Avrupa'ya eşek yüküyle borcu vardır, savaş durumunda hepten batarlar, bir daha da kolay kolay altından kalkamazlar.
Peki kim istiyor?
Kemal Bey ve hempaları satır arasında "Tayyip" demeye getiriyorlar.

***

Bunu açıkça da yazdılar, bir saatlik bir çatışma bile Erdoğan'ın seçimi garantiye almasına yetecektir...
Savaştan değil bundan korkuyorlar, Erdoğan'ın seçimi kesinlikle ve şimdiden kazanmasından.
Bütün umutları "ikinci tur"...
İkinci tura bir bıraktırabilseler... Hani belki Abdullah Gül...
Bu amaçla olmadık "asparagaslar" uyduruyorlar: Erdoğan yüzde otuza düşmüş...
Sağlık Bakanı'nın koronavirüs bulgularını "artık açıklamayacağını" yazmaktan bile utanmadılar, mumları yatsıya kadar değil birkaç dakikaya kadar yandı.
Bakalım, Muharrem Bey inşallah "şerefiyle" mücadele eder de...

***

Kemal Bey, "seyirci olmayız" demiş.
Seyretmeyip de ne yapacaktır?
Mecliste gensoru vermeyi falan mı umuyor?
Biri ona bunun tarihte kaldığını hatırlatmalıdır.
Yoksa barış yürüyüşü mü düzenleyecek, kalan tırnaklarını da mı dökecek?
"AB, Yunanistan ve BM uyarılmalıymış"...
Türkiye kaç haftadır bundan başka bir şey yapmıyor...
Kemal Bey boş konuşuyor, konuşmuş olmak için konuşuyor. Gazetelerde okuduklarını özetliyor.
"Kurmaylarına, haritalar ve son gelişmeler üzerinden değerlendirmeler yapmak" da işin vitrin fiyakası.
Ya da onu izlemekle görevli muhabir çocukların habere sürdüğü yaldız.
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