Joe Biden konusunda ufak çapta bir kıyamet koptu, iktidarla muhalefet gene birbirlerine girdiler, Muharrem İnce hiç kıpırdanmadı.Yarım ağız bir "" mi atmış ne, o kadar. Belki Z kuşağı okumuştur.Açsana bayramlık ağzını be adam, konuşsana, haykırsana... Yeri göğü inletsene...Sen "" demiyormuydun, al sanafırsat.Kılıçdaroğlu'nu suçlasana, işte olanak.Onu zor durumda bıraksana... "" diyebas bas bağır.Ama konuşamazsın, çünkü partiyi yıpratmak istemiyorsun.Gerekirse ayrılıp parti kuracaksın (ya da kovulup) ama CHP'yi yıpratmak yok.Çünkü Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin sana "" dediler.Hem parti kurup CHP'ye rakip olacaksın ama hem de CHP'ye zarar vermeyeceksin..."...Böyle mi diyeceksin?

***

Muharrem İnce'nin hiçbir konuda herhangi bir "" yok.Tek derdinin CHP'nin başına geçmek, sonra da "" cumhurbaşkanlığına zıplamak olduğunu fazla açık etti.Sonra? İstim arkadan gelecek, kervan yolda düzülecek.Ne biri olacak ne öteki...Bu arada "" gibi, "" gibi her yarı-aydının ilk aklına gelecek genelgeçer laflar etti.Cumhuriyet gazetesi okuyan boyacı çırağı bile o kadarını söyler.Herhalde 4 Eylül'de konuşacak... Diye bekleniyor.Hayır, o zaman da konuşmayacak. Kadrosunu açıklayacakmış.Asıl 29 Ekim'de konuşmaya başlayacakmış.Belki Joe Biden'a da, o melun konuşmasının yıldönümü olan 10 Aralık'ta Atatürkçü bir cevap verir.Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır... Falan gibi." de diyebilir, çok da haklıolur.

***

Abdullah Gül de konuşmuyor tabii.Şu anda muhalefet saflarında Muharrem İnce'yi ciddiye alan, ona umut bağlayan hiç kimse görünmüyor.Fakat bu işin Abdullah Gül'le de olmayacağına yavaş yavaş kanaat getiriyorlar.Onun için de, amigoları şimdi Meral Akşener'i "" olarak tartışmaya başladılar... Yavaş yavaş, zemin yoklaya yoklaya, alıştıra alıştıra...Muharrem Bey dikkat et, muhalefet atını alan Üsküdar'ı değilse bile Yalova'yı geçiyor galiba.Sonra "" olmasın da...