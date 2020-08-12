Yılmaz Özdil'in "" kitabının kağıt kapaklısı şu anda 21 lira, ciltlisi 33 lira.Bu ""...Kıymalısını ya da peynirlisini bilemem.Ben ucuzunu 35 liraya almıştım, demek ki serbest piyasada yüzde 40 kadar değer kaybetmiş.Arka kapağında da Atatürk'ün bir resmiyle, "" şeklinde şimdiye kadar hiç duyulmamış bir sözü yer alıyordu... Bu büyük bir tarihçi çalışması, müthiş bir keşifti...Acaba bilmemne kağıdına bilmemne derisiyle kaplanmış "" baskısı şimdi kaç liradan gidiyor?Dolar, avro ve altın gibi Atatürk edebiyatı da "" edilse ne kadar iyi olacak...Buna karşılık, İpek Çalışlar'ın "" biyografisi biraz daha ucuz, 19 lira.Ama onun bir de ikinci cildi çıkacak, demek ki tamamı 38 liraya falan gelecek.Atatürk'ün sulu menemen ve tavuklu börek sevdiğini oradan öğrenmiştik.Andrew Mango'nun "" biyografisi bu rakama tek ciltte ulaşıp geçmiş, 50 lira.İngilizce orijinalini istersen 150 papel toka edeceksin...En ciddisi ve en iyisi de budur.Hayır o değildir, Lord Kinross'un yazdığıdır diyen cahiller onu da 30 liraya edinebilirler.Şevket Süreyya Aydemir'in "" eseri de üç cilt, 100 lirayı geçiyor.Daha türlü çeşitli Atatürk kitapları var, çeşitli fiyatlara.

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Eh, bir de Atatürk'ün "" kitap var tabii, kutsalNutuk.16 lira...Yılmaz daha pahalı.Ama Nutuk'ta Atatürk'ün kargaları nasıl kovaladığı falan yoktur, kurtuluş savaşını nasıl yönettiğini anlatır.Hıfzı Veldet onu sadeleştirip "" düzeye getirirken, içinden "" bulduğu bölümleri de çıkarmıştır.Örneğin bazı paşalara ettiği ağır sözler...Yani, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nda ona karşı örgütlenen eski silah arkadaşları...

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Yılmaz'a haksızlık etmişiz.

Çünkü Ekrem İmamoğlu, Atatürk kitabını ciltsiz 56, ciltli 135 liraya satıyor! Bir cilt kapağı, kitabın içinden daha pahalı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" isimli eser.

Evet, alıp okumalı ve örneğin Kazım Karabekir'in "hatıratıyla" karşılaştırmalı...

Fevzi Paşa'nın (Mareşal Çakmak) onun hakkında Kazım Karabekir'e neler demiş olduğunu okusanız dudağınız yarılır.

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Yılın yalanı



"Kimseye küskün değilim."

Muharrem İnce