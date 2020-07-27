Yirmi dört saat çalışacağım."

Çalışkan Kemal

"Tarihin dönüm noktasındayız."

Uçuk Kemal

"Türkiye bugün egemen güçlerin taleplerini yerine getiren bir devlet konumuna düşürülmüştür."

Yalancı Kemal

"Bu kurultay sadece vatandaşlarımızın değil, Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Amerika'dan, Rusya'dan Uzak Asya'ya kadar tüm dünyanın gözünün kulağının olduğu bir kurultaydır."

Megalo Kemal

"Millet İttifakı'nı oluşturan dostlarımızla ilk seçimlerde iktidar olacağız."

Alçakgönüllü Kemal

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Uzun lafın kısası



"Tıpış tıpış yürümeyi reddeden delegeler ve tıpış tıpış yürümeyi tercih eden delegeler, nasılsınız, iyi misiniz? Halinizden memnun musunuz? Aranızda 'memnunum, mutluyum' diyen varsa, otuz yıldır iktidar olamayan partimizde bu arkadaşları mutlu kılan nedir?"

Nuriye (Berberoğlu mu Mermeroğlu mu, basın şuna bir karar versin)



"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. olağan kurultayı, kurultaylar partisi olarak anılan partinin tarihine, en coşkusuz olmasının yanı sıra, CHP'nin resmen tek başına iktidar iddiasından vazgeçtiği kurultay olarak geçecek (...) Bu noktada, CHP'nin sıkıştığı yüzde 22-23 bandından yukarı ne yaparsa yapsın çıkamayacağını kabullendiği de ileri sürülebilir."

Didem Özel Tümer (Milliyet gazetesi)