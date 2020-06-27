Şile, Silivri, Sarıyer, Kadıköy, Çatalca, Büyükçekmece, Beşiktaş...Eskiden İstanbul deyince akla gelen ilçeler bunlardı.Esenler, Güngören, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Sultanbeyli, Bağcılar...Eskiden İstanbul deyince akla bu ilçeler gelmezdi.Çünkü böyle yerler yoktu.Tövbe, Gaziosmanpaşa'nın adı Taşlıtarla'ydı, "" bir yerdi.Topkapı'dan boş araziye çıkılırdı.İstanbul'un "" çıkarılmış.Hastalığın en çok görüldüğü ilçeler kırmızıya boyanmış." ilçeler kıpkırmızı." İstanbul öyle değil.Bu neden böyle?Profesörler "" diyorlar. Sonra dabaklayı ağızlarından çıkarmak zorundakalıyorlar: Kilometrekareye çok fazlainsanın düştüğü, çarpık yapılaşmanınhüküm sürdüğü semtler..." yani.Siz hiç "" duydunuz mu?Peki Caddebostan-Suadiye sahili?...Oralara hafta sonu mangal yapmaya geliyorlar, hastalık kuluçka döneminden sonra virüsü kapanın "" ortaya çıkıyor...Topağacı'ndan hiçkimse kalkıp da Belgrad Ormanları'na pikniğe gitmez.Virüs sınıf mı gözetiyor?Hayır, bazı sınıflar virüs gözetmiyorlar.Etiler'de kimse düğünde ateş etmez.Ulus'ta kimse damadı vurmaz.Cihangir'de zaten düğün müğün yapılmaz.

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Keşke benzer bir araştırma Avrupa'da da yapılsa da sonuçları elimize gelse...Örneğin Paris'te virüs Passy'de mi yaygın, Menilmontant'da mı?Napoli'de virüs Via Toledo'nun sağ tarafında mı görülmüş sol tarafında mı? Sosyete mahallesi Santa Lucia'da mı, gariban mahallesi Pozzuoli'de mi?Fakat fakir mahallesi varoş değildir.Yani varoş Macarca mahalle demek de, bizim kullandığımız anlamı farklı.Napoli'den Baia-Cumae yolu üzerindeki Pozzuoli yerleşimi iki bin yıllık.Baia, Roma donanmasının merkez üssüydü...Biz daha Malazgirt'e bile yaklaşamamıştık o sıralar, bırakın İstanbul'a gelmeyi...İstanbul'da fakir mahallesi vardı, hem de çoktu ama bunlar varoş değillerdi.Hiç kimsenin aklına Kadırga'ya, Karagümrük'e, Kasımpaşa'ya varoş demek gelmezdi.Onlar İstanbullu fakirlerdi.Ama bodrum katında sel sularına kapılan çocuk bile İstanbullu artık.Korona salgını varoşlarda artarak sürecektir, kimse kendini kandırmasın.Ama siz isterseniz "" avunabilirsiniz.