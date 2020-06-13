Amerika'nın güneyinde, eski ayrılıkçı eyaletlerde yani, Konfederasyon generallerinin adını taşıyan kaleler, yani askeri üsler varmış...Kuzey Carolina'da Fort Bragg, Teksas'ta Fort Hood ve Georgia'da Fort Benning...Güneyli generaller Braxton Bragg, John Bell Hood ve Henry L. Benning...Bu isimlerin değiştirilmesi isteniyor.Trump "" söylemişama o elbettegüneyli ırkçılarınoylarını toplamayaçalışıyor.Fakat Senato'nun Silahlı Hizmetler Komisyonu değişime onay vermiş.Bakalım neler olacak?

***

Türk basınının bazı Amerikan çocukları gibi işi gücü bırakıp Amerika'nın meselelerini dile getirdiğimi düşünebilirsiniz.Oysa amacım lafı Türkiye'ye getirmek.Bizde "buna mümasil" şeyler olabilir mi?Yani örneğin bir Damat Ferit Paşa Üniversitesi...Bir Ali Kemal Lisesi...Bir Ahmet Anzavur Havaalanı...Bir Çerkez Ethem Bey Köprüsü...Bir Kuşçubaşı Eşref Bey Viyadüğü...Olamaz.Gerçi savaşı PKK kazanır da(!) bir Kürt devleti kurarsa orada herhalde Abdullah Öcalan Üniversitesi, Murat Karayılan Lisesi, Cemil Bayık Caddesi, Bahoz Erdal Köprüsü falan bulunur ama... (Bunları görmek de duymak da istemiyoruz.)Belki Hasan Cemal Kız Sanat Enstitüsü, Ahmet Altan İlkokulu falan da yaparlar da..." olur mu?Olmaz.Biz o kadar geniş değiliz.Amerika'nın güneyinde bugün önüne gelen arabasının poposuna çapraz çizgili Konfederasyon bayrağını yapıştırıp dolaşıyor.Serbest.Bir tek, iç savaşın bittiği günden önce basılmış güney dolarlarıyla alışverişe yeltenmek yasak, polis çağırırlar. (Ona bakarsanız aynı dönemin kuzey dolarları da geçersizdir.) Hiçkimse de koleksiyon değerleri üzerlerinde yazılı rakamları kat kat aşan bu paralarla alışverişe kalkacak kadar deli değildir.Söz konusu güney dolarları koleksiyonumda mevcuttur, ara sıra açar, üzerlerinde Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis'in, ünlü güneyli general "Taşduvar" Jackson'un resimleri bulunan o paraları ibretle seyrederim.Güneyli ırkçı generalleri tarihten silsinler.Ku Klux Klan denilen o aşağılık örgütün bütün üyeleri de içeri tıkılsın.Hatta bir General Nathan Bedford Forrest "" yapılsın (örgütün kurucusu), gelen geçen oraya "" etsin.Ama onlar George Floyd'u öldüren polisi bile "kefalete rapten" salıveriyorlar. Olay da kuzeyde geçiyor ha...Çünkü Allah'ları paradır."Benim 'gibi bir beyanım olmadı."