Koronadan vefat eden sağlık şehidi Dr. Salih Cenap Çevli'nin bir "" dolaşıyor cepten cebe...Rahmetli, içinde bulundukları çalışma şartlarından acı acı yakınmış, başına geleceği de ne yazık ki tahmin etmiş.Koruyucu giysilerinin olmadığını vs. belirtmiş.Fakat bir cümlesi bana tokat gibi geldi:Bu pilavın niçindaha çok su kaldıracağınaacı bir kanıttır.

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Türkiye'de "" olan sınıf lumpenproletarya sınıfı, başat olan kültür de onun kültürüdür.Bu sınıf ne köylü ne şehirlidir. Köyden kopmuş, şehirli olamamıştır. Kuralları da oluşmamıştır.Mevcut kuralları tanımaz..Özgürlük değil, serbestlik ister.Asla güvenilmez, arkanı dön seni hemen satar.İnsan gibi insan, onu kurtarmak için canını ortaya koyan doktorun malzemesini çalmaz.İnsan gibi insan doktora saldırıp onu dövmez.Eşini ya da sevgilisini de öldürmez.

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Sokağa çıkma yasağı kalkar kalkmaz işin "" tahmin ediliyordu. Öyle de oldu. Kibarlık ettim, "" dedim.Daha saat yirmi dördü birkaç dakika geçe kendini gece karanlığında yollara atmalar...Çarşıda pazarda maskesiz yığılmalar... Maskeyi bir "" olarak algılamak yerine "" sanmalar..." kavramını yok saymalar...Parklarda banklara gruplar halinde yayılıp kahve içmeler...Maskeyle ağzını kapatıp burnunu açmalar..." bahanesine sığınmak isteyen uyanıklara ödünç köpek kiralamak bile var.

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Salgın sürecektir.İkinci dalga, üçüncü dalga da gelecektir.Çünkü bir yandan geleneksel "" rahatlığı var, bir yandan" yanılgısı...İyimserlik havası yaratılmaya çalışılıyor (test sayısı arttı, şu bu) ama lumpenproletarya bunu yanlış anlıyor.Bu sınıfla başa çıkmak mümkün değildir.Eh, ölen ölecek, kalan sağlar bizim olacaktır.Gene de birçok ülkeden iyi durumdayız, kaybımız şimdilik yalnızca 4 bin 500 dolayında.Şunun bir "" yapılsa da, hangi zümreden kaç kişi gitti bilsek.Haklı olduğumuz görülecektir.