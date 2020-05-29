29 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Bu pilav daha çok su kaldırır
ENGİN ARDIÇ
Bu pilav daha çok su kaldırır

Bu pilav daha çok su kaldırır

29.05.2020, Cuma
Koronadan vefat eden sağlık şehidi Dr. Salih Cenap Çevli'nin bir "tüviti" dolaşıyor cepten cebe...
Rahmetli, içinde bulundukları çalışma şartlarından acı acı yakınmış, başına geleceği de ne yazık ki tahmin etmiş.
Koruyucu giysilerinin olmadığını vs. belirtmiş.
Fakat bir cümlesi bana tokat gibi geldi:
"Hastalar dezenfektan eldiven ve maskeleri kutuyla çaldılar!"
Bu pilavın niçin daha çok su kaldıracağına acı bir kanıttır.

***

Türkiye'de "başat" olan sınıf lumpenproletarya sınıfı, başat olan kültür de onun kültürüdür.
Bu sınıf ne köylü ne şehirlidir. Köyden kopmuş, şehirli olamamıştır. Kuralları da oluşmamıştır.
Mevcut kuralları tanımaz..
Özgürlük değil, serbestlik ister.
Asla güvenilmez, arkanı dön seni hemen satar.
İnsan gibi insan, onu kurtarmak için canını ortaya koyan doktorun malzemesini çalmaz.
İnsan gibi insan doktora saldırıp onu dövmez.
Eşini ya da sevgilisini de öldürmez.

***

Sokağa çıkma yasağı kalkar kalkmaz işin "suyunun çıkacağı" tahmin ediliyordu. Öyle de oldu. Kibarlık ettim, "suyunun" dedim.
Daha saat yirmi dördü birkaç dakika geçe kendini gece karanlığında yollara atmalar...
Çarşıda pazarda maskesiz yığılmalar... Maskeyi bir "korunma tedbiri" olarak algılamak yerine "polis kontrolundan kurtulma aracı" sanmalar...
"Sosyal mesafe" kavramını yok saymalar...
Parklarda banklara gruplar halinde yayılıp kahve içmeler...
Maskeyle ağzını kapatıp burnunu açmalar...
"Köpeğimi gezdiriyorum" bahanesine sığınmak isteyen uyanıklara ödünç köpek kiralamak bile var.

***

Salgın sürecektir.
İkinci dalga, üçüncü dalga da gelecektir.
Çünkü bir yandan geleneksel "bana bir şey olmaz" rahatlığı var, bir yandan "salgın geçmiş olmalı" yanılgısı...
İyimserlik havası yaratılmaya çalışılıyor (test sayısı arttı, şu bu) ama lumpenproletarya bunu yanlış anlıyor.
Bu sınıfla başa çıkmak mümkün değildir.
Eh, ölen ölecek, kalan sağlar bizim olacaktır.
Gene de birçok ülkeden iyi durumdayız, kaybımız şimdilik yalnızca 4 bin 500 dolayında.
Şunun bir "dökümü" yapılsa da, hangi zümreden kaç kişi gitti bilsek.
Haklı olduğumuz görülecektir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Abuk 28.05.2020 Perşembe
Bayram bitti seyran sürüyor 27.05.2020 Çarşamba
Sıkıntı verdi 25.05.2020 Pazartesi
Bardak, su ve fırtına 24.05.2020 Pazar
Soğuk iç savaş başlattılar 23.05.2020 Cumartesi
Keşke kursa 22.05.2020 Cuma
İlgi ve alaka 21.05.2020 Perşembe
Ne ekersen onu biçersin 20.05.2020 Çarşamba
Tay tay tay tay 18.05.2020 Pazartesi
Pazar günü fotoğraf 17.05.2020 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA