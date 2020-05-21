21 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç İlgi ve alaka
ENGİN ARDIÇ
İlgi ve alaka

İlgi ve alaka

21.05.2020, Perşembe
Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün bir "sözde ekonomik paket" açıkladı.
Pakette "seçim barajı kaldırılsın" gibi çok ekonomik öneriler vardı.
Paketin ilk cümlesi de şöyleydi:
"Türkiye ciddi bir ekonomik krizle değil, bir ekonomik buhranla karşı karşıyadır."
Akla ziyan bir cümle... Tam Kemal Bey'lik.
Kriz ve buhran... Mutlu ve mesut... İlgi ve alaka...
Gitgide kabaran "Kılıçdaroğlu'ndan İnciler" kitabının kaçıncı sayfasında yer alır bilmem, çünkü hazrette inci, gökte yıldız, yerde karınca, denizde balık gibi maşallah.
Faşist emekli memur gazetesi bunu "aynen" yayınladı.
Sonra utanmış olacaklar ki, internet sitelerinden kaldırdılar.
Fakat başka bir emekli memur gazetesi (daha demokrat görünümlü olanı) bu cümleyi aldı, değiştirdi, düzeltti, Amerikan çocuklarının deyimiyle "edit etti"...
Cümle orada şu şekli almıştı:
"Türkiye ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyadır."
Kemal Bey'in devirdiği çamları kaldırmak için ciddi bir çalışmaya gerek olduğu anlaşılıyor.
Bravo çocuklar, böyle devam edin.
Kemal Bey'in size çok ihtiyacı var ve daha da olacak.

Bu yaşta bu bilgi

Böyle dedik ama, çocuklar galiba bu sefer atlamışlar.
Kılıçdaroğlu, hatırlayacağınız gibi, "derin tarih bilgisiyle" temayüz etmiş bir şahsiyettir.
Gün gelir Atatürk'ü "cumhuriyetin en başında Köy Enstitüleri'ni kurarak" işe başlatır, gün gelir o enstitüleri Atatürk'e ölümünden iki yıl sonra kurdurur...
Buna da şükür, bir zamanlar "Ankara'nın Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusu tarafından yakılıp yıkıldığını" söyleyen bir hanım başbakanımız da vardı! İllere il olmak isteyip istemediklerini soruyor, miting meydanından ayrılırken "Allah'ı seçmene emanet" ediyordu...
Eski Türkiye'yi yabana atmayınız, ne eğlenceli bir ülkeydi...
Kemal Bey de o günlere dönmek istiyor ya, ara sıra bize hatırlatıyor.
Aynı memur gazetesinde, İstanbul'un işgali hakkındaki görüşlerini açıklamış.
"Bir kişinin, padişahın iradesiyle, bütün o düşman gemileri Çanakkale'den tek kurşun atmadan İstanbul'u işgal etti" diyor.
Cümle düşük ama fikir de düşük.
Çakardı vallahi Erciş İlkokulu'nda... Nasıl geçmiş?
Mondros Mütarekesi'ni İttihatçılar, yani "sizinkiler" imzaladılar. Rauf Bey, vb.
O gemiler ancak öyle gelebildi.
Vahdettin'in bunda bir "dahli" yoktur.
Kemal Bey, sen cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmayı bırak da, partinin genel başkanlık makamını önce tarih bilgisiyle taçlandır. Ara sıra İnce Memed'den başka kitaplar da oku.
"Pis padişaha çamur atmak uğruna" da gerçekleri çarpıtma.
Ayıp oluyor.
Ama bundan sana ne, öyle değil mi?
Nasıl olsa "dünya pişkinlik şampiyonluğunu" kimseciklere bırakmazsın.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Ne ekersen onu biçersin 20.05.2020 Çarşamba
Tay tay tay tay 18.05.2020 Pazartesi
Pazar günü fotoğraf 17.05.2020 Pazar
Turkish Illuminati 16.05.2020 Cumartesi
İbadet sayılır 15.05.2020 Cuma
Siz kafayı mı yediniz? 14.05.2020 Perşembe
Eski defterler 13.05.2020 Çarşamba
Biz insanlığımızı yapalım da... 11.05.2020 Pazartesi
Ticari olmayan taksi 10.05.2020 Pazar
Tilki ve sansar 09.05.2020 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA