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ENGİN ARDIÇ
Caf caf caf laf...

Caf caf caf laf...

07.05.2020, Perşembe
Yok, iki düzgün lafı bir araya getirip de somut ve açık bir şey söyleyebilme yetenekleri yok.
Laf dolandırma, kaçak ve kaypak konuşma yetenekleri de pek çok.
Çünkü korkuyorlar.
Onun için de iki yakaları bir araya gelmiyor. Gelmez.
Kılıçdaroğlu'na ve partiyi ele geçirmiş olan "siyasi çeteye" bozuluyorlar ama kıllarını da kıpırdatmıyorlar.
Türkiye'yi yönetme iddiasında bulunan insanlarda daha partilerini yönetebilme yeteneği yok.
"Başkaldırma yeteneği" hele hiç arama...
İri lafların arkasına sığınıp "parti içi muhalefet" görevlerini yerine getirdiklerini sanıyorlar.
Bunlar böyle devam ettikleri süre de o çete o partide istediği gibi at oynatacak.
CHP'nin Kemalist kanadından söz ediyorum.
"Üst düzeyde" bu böyle.
Alt düzeyde yani seçmen kesiminde de neyin ne olduğunun, partinin kimlerin eline geçtiğinin bile henüz farkına varamayan binlerce şaşkın var, hani şu oy vermeye, Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle "tıpış tıpış" gidenler...
O da onlara güveniyor.

***

Al mesela Umut Oran...
Atıp tutmayı iyi biliyor.
Hani bıraksalar Muharrem'i bile sollayacak.
Fakat ne öneriyor?
"Sorunlar ne kadar büyük olursa olsun çözümlerin tamamının merkezine CHP'yi ve cumhuriyet çocuklarını koymak gerekir, bunu başardığımız anda gelecek aydınlıktır" demiş...
Ne demek bu?
Herhalde "Kemalistler geri gelsin" demek, biz başka bir anlam veremedik.
O zaman niçin öyle söylemiyorsun da, "cumhuriyet çocuklarını merkeze koyalım" gibi afaki laflar ediyorsun? Peki biz nerenin çocuğuyuz?
"CHP kendini keşfetmeli" imiş...
Ne demek bu?
"Aslına dönsün" demek olmalı.
Türkiye de eskiye dönsün, bürokrat diktası geri gelsin, CHP de sebeplensin...
Bunu nasıl yapacaksınız?
Hani madem "bir şekilde" sözüyle darbeyi kastetmemişsiniz...
"CHP tek başına iktidar olmayı hayal ve iddia etmelidir" demiş, herhalde bu şekilde. Hayal edecek, olacak.
Yani Kürt ayrılıkçılarıyla, şeriatçılarla, komünist örgütçüklerle ve Amerikan ajanlarıyla al takke ver külah olmadan...
İyi, edin ve gelin görelim.
"Köy Enstitüleri'ni açacağız" falan da deyin ki büsbütün gülünç olun.
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