Yok, iki düzgün lafı bir araya getirip de somut ve açık bir şey söyleyebilme yetenekleri yok.Laf dolandırma, kaçak ve kaypak konuşma yetenekleri de pek çok.Çünkü korkuyorlar.Onun için de iki yakaları bir araya gelmiyor. Gelmez.Kılıçdaroğlu'na ve partiyi ele geçirmiş olan "" bozuluyorlar ama kıllarını da kıpırdatmıyorlar.Türkiye'yi yönetme iddiasında bulunan insanlarda daha partilerini yönetebilme yeteneği yok." helehiç arama...İri lafların arkasına sığınıp "" görevlerini yerine getirdiklerinisanıyorlar.Bunlar böyle devam ettikleri süre de o çete o partide istediği gibi at oynatacak.CHP'nin Kemalist kanadından söz ediyorum." bu böyle.Alt düzeyde yani seçmen kesiminde de neyin ne olduğunun, partinin kimlerin eline geçtiğinin bile henüz farkına varamayan binlerce şaşkın var, hani şu oy vermeye, Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle "" gidenler...O da onlara güveniyor.

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Al mesela Umut Oran...Atıp tutmayı iyi biliyor.Hani bıraksalar Muharrem'i bile sollayacak.Fakat ne öneriyor?demiş...Ne demek bu?Herhalde "" demek, biz başka bir anlam veremedik.O zaman niçin öyle söylemiyorsun da, "" gibi afaki laflar ediyorsun? Peki biz nerenin çocuğuyuz?" imiş...Ne demek bu?" demek olmalı.Türkiye de eskiye dönsün, bürokrat diktası geri gelsin, CHP de sebeplensin...Bunu nasıl yapacaksınız?Hani madem "" sözüyle darbeyi kastetmemişsiniz..." demiş,herhalde bu şekilde. Hayal edecek, olacak.Yani Kürt ayrılıkçılarıyla, şeriatçılarla, komünist örgütçüklerle ve Amerikan ajanlarıyla al takke ver külah olmadan...İyi, edin ve gelin görelim." falan da deyin ki büsbütün gülünç olun.