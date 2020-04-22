22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç İnsanda biraz utanma olur
ENGİN ARDIÇ
İnsanda biraz utanma olur

İnsanda biraz utanma olur

22.04.2020, Çarşamba
Televizyonlara yağmur gibi reklam ve profesör yağıyor.
En çok çiğköfte, keçiboynuzu ve şalgam reklamlarını sevdim. Daha önce şalgam reklamı hiç görmemiştim.
Kılıçdaroğlu da profesör sevmiş olmalı.
"Biz olsaydık kamuoyunu bilgilendirmek açısından Bilim Kurulu sözcüsünü yetkili kılardık" demiş.
Sağlık Bakanı'nın açıklamaları Kemal Bey'i "kesmiyor"... Güvenli bulmuyormuş.
"Siz olsaydınız ne yapardınız?" sorusuna böylece cevap vermiş...
"Personel açığını süratle giderirdik" demiş.
Herhalde yurt dışından doktoralı yirmi beş bin gencimizle.
"Hemen tıbbi malzeme açığını gidermek için ilgili kuruluşlarla iletişime geçip gerekli üretim, stoklama ve dağıtımı gerçekleştirirdik" diyor.
Yani hükümet bunları yapmıyormuş.
Gülmeyin, devamı var.
Bilim Kurulu dışında, bir de Ekonomik ve Sosyal Sorunları Değerlendirme Kurulu oluştururmuş...
Kemal Bey işleri "encümene havale" etmeyi seviyor.
Kürt meselesini de böyle çözecekmiş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerden bir komisyon kuracakmış, her kafadan ayrı bir sesin çıkacağı bu komisyon Kürt sorununu şıpın işi çözüverecekmiş. MHP ile HDP aynı görüşte birleşecekler. Öyle demişti.
Salgın konusunda da parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarına danışırmış... Tayyip Erdoğan'a da danışacak.
Vatandaşlara şu çağrıyı yaparmış:
"Bu kararları, sınırlamaları sizin sağlığınız, Türkiye'nin sağlığı ve geleceği için alıyoruz."
"Evinizde kalınız" diye de eklermiş.
Ne o, ne gülüyorsunuz? Sinema mı oynuyor?
Şöyle dermiş: "İhtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçları asgari düzeyde sağlanacaktır."
Bir bilgi formu çerçevesinde her gün belli bilgileri valilik tarafından kurulan iki ayrı komisyona aktarırmış...

***

Bu adam insanı çatır çatır çatlatır.
Ciddiye alıyorsanız ve sözünde boncuk buluyorsanız eğer.
AK Parti'nin kazandığı seçimden sonra da "Bu seçimin bir tek kaybedeni vardır, o da AKP'dir" demişti...
Şimdi sakın kendisine "Orta Anadolu'da yirmi beş bin yurt dışından doktoralı gencimizle kuracağınız ve Çin'den mal getirtip paketleyip paketleyip Azerbaycan'a satacağınız ambalaj sanayii kenti projesi ne olacak?" diye sormayınız.
"Çin'de virüs var, halkımızın sağlığını düşünerek vazgeçtik" diyebilir.

Paris yanmıyor

Paris'in kuzeyinde, hepi topu üç kilometrekarelik, hiçbir turistin yolunu izini bilmediği, çoğu Parisli'nin hayatında hiç ayak bile basmadığı kıytırık bir banliyö, Villeneuve-la-Garenne...
Burada göstericiler birkaç araba yaktılar. Salgınla ilgisi yok, bir polis aracının kapısı motosikletli bir çocuğa çarpmıştı.
Necip Türk matbuatı "Paris yanıyor" dedi.
Birkaç yıl önce de Paris varoşlarında buna benzer olaylar olmuştu da, en doğru ve güzel bilgiyi, o sırada Paris'te bulunan Seda Sayan vermişti:
"Ne yanması ayol? Sabah otelden çıktık, alışverişimizi yaptık, siz şimdi telefon edince haberimiz oldu!"
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Sıkıntıda eşitlik 20.04.2020 Pazartesi
Köşe konuşmacısı 19.04.2020 Pazar
Yüzümüze güller 18.04.2020 Cumartesi
Yepyeniii bir hayat geliiir... Bizdeee ve her yerdeee... 17.04.2020 Cuma
Ağzıma biber sürün 16.04.2020 Perşembe
Ekrem Müdafa 15.04.2020 Çarşamba
Kumarsız ve mangalsız 13.04.2020 Pazartesi
Dizginlemek 12.04.2020 Pazar
Gül yüzünü göstermiş 11.04.2020 Cumartesi
Ali Babacan yaşıyor mu? 10.04.2020 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA