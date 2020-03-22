Ali Poyrazoğlu'nun sahnelediği bir oyun vardı, yanlış hatırlamıyorsam rahmetli Refik ağabeyin (Refik Erduran) bir oyunu...Orada birtipi vardı, hem de Aydemir ağabey (Akbaş) oynuyor ki tadından yenmez.Bu tip, güzel güzel ve akıllı uslu konuşurken bir noktada sapıtıyordu.Örneğin trafik sorunu tartışılıyor... Şeritlerin, kaldırımların, refüj alanlarının yetersizliği...Delinin hemen gözleri parlıyor ve atılıyordu:Sahneye de elinde bir saksı ve içindebir domates fidesiyle çıkmıştı.Domates manyağı...Psikiyatri biliminde bu tipleredeniyor, tek bir şeye kafayıolanlar...Basınımızda da vardır.

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Takıntıları elbetteCumhurbaşkanı ne yapsa bunlara batıyor.Yolda yürürken ayakları taşa takılsa bunu da Erdoğan'dan biliyorlar.Erdoğan'a vurabilmek için Sağlık Bakanı'nı bileilan ettiler.Gizli gizli bekleşiyorlar: Ölü sayısı on binlere vursun ki hükümet yıkılsın...Son olaraktaktılar.Beştepe Külliyesi yani...kelimesi bile onları çıldırtmaya yetiyor, çünkü...Cumhurbaşkanı son tedbirler paketini açıklamayı Külliye'de değil, Çankaya Köşkü'nde yapmış...Bu da Atatürk'ün intikamıymış galiba.Niçin Çankaya'da yapmış, çünkü Külliye dezenefekte ediliyormuş.(Edilmesin mi?) Edilmesin de cumhurbaşkanı virüs kapsın istiyorlar. Başka umutları kalmadı.Atatürk son zamanlarını Dolmabahçe Sarayı'nda geçirdi ama orayademek kimsenin aklına gelmedi...Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran önder bir "sarayda" yatıp kalkabiliyordu...Ama Erdoğan yeni bir yerleşke yaptırınca bununla "saray" diye dalga geçiyorlar.

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Üzülme, eskisi sapasağlam duruyor.

"Senin adamın" kazanırsa gene orada oturur.

Haaa, bu arada niçin "ilk" köşkün yani o bağ evinin müze yapıldığını, niçin yeni bir köşke ihtiyaç duyulduğunu da sorgula ve bunun Atatürk'ün manevi şahsiyetini rahatsız edip etmediğini tartış. Bu tartışmayı "eski meclis binasına" da yansıt. Oradan Ankara Palas'a ve Karpiç'e de gelebilirsin.

Kılıçdaroğlu, iktidara gelince Külliye'yi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne vereceğini söylemişti. "Niçin Ankara Üniversitesi'ne değil" diye hesap sor.

En iyisi, yıksana orayı, eksene oraya domates!

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Mekanik de olabilir mi bacım?



"Corona virüsü ilk ortaya çıktığından beri tartışılan şey virüsün biyolojik olup olmadığıyd��..."

Sevilay Yılman