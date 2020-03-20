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ENGİN ARDIÇ
Lumpen direniyor

Lumpen direniyor

20.03.2020, Cuma
Lumpen kural tanımaz, "hijyen kurallarını" hiç tanımaz.
Yasakları hiçe sayan bir "gizli kahvehane" basılmış, herifler şakır şukur okey oynuyorlar, bir yandan da fosur fosur sigara içiyorlar.
"Olaydan haberimiz yoktu" demişler.
İçeri girip birkaç ay yatarlarsa olaydan haberleri olacaktır.
"Abdestimizi alıyoruz, bize bir şey olmaz" diyenler de var. Umreden dönüp "kaçak giriş" yapanlar da var.
Sigara içenler için "delikli maske" üretenler bile çıktı.
Hani bir ara kural tanımayan birtakım karanlık adamlar vardı...
Bir gece, altlarında Mercedes, kafaları iyi, yüz doksan kilometre yapıyorlardı...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları onlara işlemediği için fizik kanunları da işlemez sanıyorlardı...
Kamyona çarptılar, fizik öğrenemeden öldüler.
Okeycilerin tıp öğrenmeye vakitleri olacak neyse ki.

***

Bakınız "hırt muhalefet" tabir ettiğimiz vatandaşlar da nasıl çalışıyorlar...
Harbiye'deki törende, Atatürk'ün numarası okunurken dört kişi ayağa kalkmamış.
Hırtlar olay çıkarmak istediler: Atatürk'ün "manevi şahsiyeti" rahatsız olmuş, soruşturma başlatılmalıymış...
Bakanlığın açıklamasıyla iş anlaşıldı: Meğerse yoklamada sıra 1328 numaranın okunmasına gelince yalnızca öğrenciler "içimizde" diye bağırarak ayağa kalkarlarmış, davetliler kalkmazlarmış. Hatta, öğretmen subaylar bile kalkmazlarmış.
Hırtlar madara oldular.
Oysa lafı döndürüp "Tayyip'e" getireceklerdi.

***

Lumpenin fakiri de olur zengini de, demiştik.
Şu gayrımenkul reklamlarına bakar mısınız:
Koronavirüsten izole, huzurlu ve steril daire...
Koronavirüs geçirmeyen daire...
Koronavirüsün çıkamayacağı yükseklikte teraslı ev...
Anti korona, ful dezenfekte...
Korona geldi, fiyat düştü...
Satılık daire: Korona bu eve giremez!
Bu çakallar için de işlem yapılacak mı?
Bunun, deterjan fiyatına zam yapmaktan ya da sahte dezenfektan üretmekten ne farkı vardır?

*

Önlem dediğin böyle olur

"CHP, partiyi ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerine kolonya ikram etti."
Bir gazeteden...

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