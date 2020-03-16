Yasak savar gibi bir konuşma yaptı sustu.Elbette ortadan kaybolma nedenini "" olarak gösterecektir.O zaman niçin en olmayacak zamanda ortaya çıkıyorsun da sözlerin davulcu yellenmesi gibi gürültüye gidiyor?Süleyman Demirel "" demişti... Bu nasıl bir basirettir?" zaten hiç yok ortalıkta.Hırt muhalefete sorarsanız da, yandaş medyanın susturma çabası... Sanki bir şey söylüyor da biz duymuyoruz...Bizim sorulara da cevap vermedi. Asla vermeyecektir.Peki seçim zamanı çıkıp ne diyecektir?Aynı bulanık lafları edecektir.Demokrasi falan filan." olmayacakmış.Bu lafın ucu asıl Kılıçdaroğlu'na dokunur, farkında değil.

***

Kürt sorununu çözecekmiş.Nasıl çözecek? Allah bilir, çünkü kendisi de bilmiyor.Kılıçdaroğlu bile, evet o bile, iyi kötü, gülünç de olsa bir palavra sıkıyor bu konuda: Mecliste bir komisyon kuracakmış, Kürt meselesi böylece çözülecekmiş.Bunda o bile yok.Suriye'den çekilecek misin? Tık yok.Kıbrıs'tan da çekilecek misin? Tık yok.Libya'da ne yapacaksın? Tık yok.Fetullah gelecek mi? Tık yok.Casuslar ülkeye dönecek mi? Tık yok.Karanlık adamlar serbest kalacak mı? Tık yok.Yapacağın yeni anayasada "" olacak mı? Çözümden anladığın bu mu? Tık yok.Hemşerim sen siyasi parti mi kurdun, Kanarya Sevenler Derneği mi?Yirmi beş yıl önce Cem Boyner bile daha açık konuşuyordu...Peki ne yapacaksın, insanlar niçin sana oy versinler?Demokrasi falan filan.İnsanlar niçin Abdullah Gül'ü tekrar cumhurbaşkanı yapsınlar? Hikmeti nedir?Buna da tık olmayacaktır.

***

Amacı da hedefi de çok belli bu "" kurucuları arasında değerli meslekdaşımız Gülay Göktürk de var.Hani, İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan ama kısa sürede gözüne ne göründüyse kapıyı vurup giden Ruhat Mengi gibi.Peki durduk yerde Gülay'ın gözüne ne göründü? Zoru neydi?Hapisteki liberal arkadaşlarını kurtarmak mı? Bunun için önce iktidara gelmeleri gerekiyor, ya da Abdullah Gül'ü getirmeleri...Sakın evde oturmaktan sıkılmış olmasın?Güzel güzel yazı yaz, olmadı dolma sar, ne işin var böyle yerlerde?" senin gibi bir kadına yakışıyor mu?