Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok ilginç bir özelliği var: Bir palavra sıkıyor, sen ne söylersen söyle, ne kadar düzeltmeye çalışırsan çalış, ona sımsıkı sarılıyor ve sık sık da tekrarlıyor...Örneğin Atatürk'e cumhuriyetin en başında Köy Enstitüsü de kurdurdu, ölümünden sonra, kırklı yıllarda kanun da çıkarttırdı...İlkokul öğrencisi söylemez.Ve bunu ikide bir tekrarlamaktan utanmadı.İnanılmaz bir pişkinlik ve vurdumduymazlık...Yoksa "" mi demeliydim?Bu özellik koskoca bir partinin genel başkanına değil, kasabaların belediye panayırlarında nutuk atan altın dişli taşra politikacılarına yakışır. Hani bir zamanlar onlarla "" diye dalga geçilirdi... Kayseri'ye liman yapanlar da görülmüştü...Eh, yurt dışından doktoralı yirmi beş bin gencimizin çalışacağı paketleme sanayii kenti de bundan pek farklı değil ki...Bir Allah'ın CHP'lisi çıkıp da "" diyemedi, diyemiyor...Bakınız geçen gün ne dedi, adı "" olan ama aslında her salı günü basına yapılan düzenli bir ""a dönüşmüş o matinede... Daha önce de demişti:Bundan daha büyük bir palavrada olmaz.Ama içinde demokrasi, ekonomik kalkınma gibi "" kelimeler geçiyor ya, salla gitsin...Nasıl olsa parti grubunda hiçbir CHP milletvekili çıkıp da "" diyemez.Benimle birlikte siyasal bilimler okumuş olan Ünal Çeviköz hiç diyemez.Eh, bunun utancı da ona yetsin.

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Demek ki İngiltere, sanayi devrimini, altı yaşında erkek ve hatta kız çocuklarını kömür madenlerinde günde on dört saat demokratik bir şekilde kırbaçla çalıştırarak gerçekleştirmiş...Demek ki Amerika zenci köleleri demokratik biçimde pamuk tarlalarına sürmüş...Demek ki Almanya, yerlere düşmüş, batmış, iflas etmiş bir durumdan "" sayesinde üç-dört yılda gene bir süper devlete dönüşmüş...Demek ki Rusya, geri kalmış bir tarım ülkesi olmaktan kurtulup "" sayesinde uzaya çıkar duruma gelmiş...Demek ki Japonya, "" dünyada uçakgemisi üretebilen üç devletten biriolmuş...Şimdi demek ki Güney Kore, eskiden bir Japon sömürgesiyken, demokrasi sayesinde otomobil üretiyor, cep telefonu üretiyor...

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Peki biz niçin şimdiye kadar dişe dokunur bir halt edememiştik?Ne yani, bizde demokrasi yok muydu?Demek ki yokmuş.Nasıl olur, Ruhat Mengi'nin deyimiyle "" ya...Şimdi de yok ki, Kemal Bey getirecek.Belki o zaman şeker fabrikası bile yapar. Orman çiftliği de kurar, bol bol ayran içeriz.Banka kurmasına gerek yok, bankası zaten var.Eh, ekonomik kalkınma dediğin de nedir ki, yol mu yapılacaktı, köprü mü, havaalanı mı, tüp geçit mi? Savunma sanayii mi kurulacaktı, tank, helikopter, uçak mı üretilecekti yani?Böyle kalkınma mı olur? İnsanları otuz beş yaşında emekli edersen, kalkınma diye ona derler.