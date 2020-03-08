Çok dangalakça bir başlık oldu ama bu soruyu soran ben değilim.Tırnak içine almam gerekirdi, görüntüsüdiye almadım.Düz yazdım.Evet, bunu soranlar var.Satacak başka hiçbir malları olmadığı için, orta mektep düzeyinde bilgileriyle Kemalizm satıyorlar.Girmezmiş.Çünkü yurtta sulh, cihanda sulh, falan filan.Girmedi.Girmesi için hiçbir neden yoktu.İmzaladığımız Lozan Antlaşması, bir anlamda dataahhüt ediyordu.Böylece emperyalist devletler rahatlatılmışlardı.Türkiye, yıkılmış olan imparatorluğunu emperyalistlerin de katkısıyla tasfiye ediyor, artık oralarla en ufak bir ilgisinin kalmadığını bildiriyordu. Osmanlı borçlarının da Anadolu'ya düşen kısmını kabullenmiş, oralara düşen kısmını reddetmişti.Girip de ne yapacaktı?Cumhuriyetin temelleriniüzerine kuranyeni devlet dönüp de Araplar'a mı bakacaktı?İsteseydi de bunu yapamazdı. Güç dengeleri buna izin vermezdi.Kafkasya'ya dönüp de elini uzatamıyordu, orası Bolşevikler'in elindeydi.Ortadoğu da İngiltere ve Fransa'nın elindeydi.Irak ve Filistin İngiltere'nin, Suriye ve Lübnan Fransa'nın.Bu ülkelerle, İngiltere ve Fransa'nınel atmak demekti. Yeni bir maraza çıkardı.Nitekim, Hatay'la ancak on beş yıl sonra, bu bölgede Fransa'nınilgilendi...İnönü bundan çok korkuyordu.Fransa'yı kızdırmaktan ödü patlıyordu.Atatürk, Fransa'nın otuzlu yıllarda o eski bildik Fransa olmadığını vegördü (tıpkı Hitler'in de, askerden arındırılmış Rheinland bölgesine girmesine Fransa'nın ses çıkaramayacağını gördüğü gibi), Hatay meselesine asıldı.İnönü'nün başbakanlıktan kovulmasında da bunun rolü büyüktür. (Diğer bir unsur olantartışmasına yeri gelince değiniriz.) Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yoktu ama Hatay'ı apartıverdik.Kıbrıs'ın kuzey kısmını da öyle yaptık sayılır.Halk Ecevit'e, Kıbrıs'aiçin değil, onu Kıbrıs'ın bir kısmınısaydığı için meyletti.Ne de olsa Osmanlı'nın torunlarıydık, bize okutulan tarih kitapları,şeklinde hayıflanmalar üzerine kuruluydu.Şimdi de Kemalistler, Osmanlı'nın torunları olduğumuzu hatırlayana ve hatırlatana küfür ediyorlar.Peki Hatay'ı topraklarımıza katmaklaSuriye'ye girmiş olmadık mı?Hani girmezdik?

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diye sormakla,diye sormak arasında hiçbir farkyoktur.İkisi de abestir. Boş laftır.İsterlerse bir de şunu sorgulasınlar: Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman niçin metro yapmadı?Bunlar onu da eleştirirler.