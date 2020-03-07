Ama böyle olmuyor Ali Bey, hani parti kuracaktınız?

Aralık geçti, ocak geçti, şubat geçti, martın bir haftası gitti, sizde hareket yok.

Muhalif basın malzeme bekliyor, sizde tık yok.

"Basın Meralciler'i" bile size yatmışlardı, elleri böğürlerinde kaldı.

"Uygun zamanı bekliyor" denildi...

Uygun zaman hangisidir?

Ordumuzun Suriye'de bozguna uğraması mı? Böyle bir şey yok ve olmayacak.

Ekonominin batması mı? Bütün göstergeler iyiye gidiyor.

"Millet aç, aç" olsaydı partiyi çoktan kurmuştunuz. Hani "lidersiz parti"...

Davutoğlu'nun kurduğu "parti benzeri bir şeyin" kimse tarafından ciddiye alınmaması mı elinizi tutuyor?

Hani AK Parti'den bilmemkaç milletvekili kopacak, size katılacaktı?

Herhalde Abdullah Gül'ün "daha açık davranmasını", kendini ortaya atmasını beklemiyorsunuz... Fıtratında yoktur.

O bile bir şeyler söyledi son zamanlarda, belki Kılıçdaroğlu'nun "çok yakında iktidara geliyoruz" palavrasından cesaret almıştır...

Ne bekliyorsunuz Ali Bey, balığın kavağa çıkmasını mı?

Ben size son bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarını aktarayım:

AK Parti yüzde 42.2...

CHP yüzde 24.2...

MHP yüzde 11.2...

HDP yüzde 10.4...

İP yüzde 9.2... (Gerisini boşverin.)

Ali Bey, hesap kitap işlerinden çok iyi anladığınıza göre, 42.2 artı 11.2'nin 53.4 ettiğini bilirsiniz. Laf da orada bitiyor.

Bunu Abdullah Bey'e de iletiniz.

Yoksa bundan mıdır geri durmanız?

***

Ya peki İmamoğlu?



FETÖ'yle işbirliği yapan liberaller bile konuşuyorlar, İmamoğlu'nun gıkı çıkmıyor.

Yer yarıldı içine girdi.

Acaba daha bir yılını bile doldurmadan üstüste devirdiği çamlardan sonra aklını başına mı topladı?

Çünkü yeni yeni "tatil haberleri" de alamıyoruz kendisinden... Basın ağzına sakız bekliyor, sakız bakkalda...

Cumhurbaşkanlığına aday olacak adam böyle mi davranır?

Ama o iş 2023'te değil ki, 2028'deymiş...

Olsun, çıkın iyi kötü bir şeyler söyleyin, siz yerli yersiz konuşmayı severdiniz.

Ne yani, koskoca İstanbul'un koskoca belediye reisinin örneğin dış politikada söyleyecek sözü yok mudur? Bir belediye reisi trafik gibi "banal" konulardan mı laf açacaktır yani?

Gidin mesela Putin'le görüşün.

Hem de bahaneyle "Moskova tatili" olur.

Olmadı Trump'a gidersiniz, Washington tatili olur.

Ama dönüşte dikkat edin, karantinaya alıyorlar!

Sizin gibi genç ve dinamik bir politikacı on dört gün tecritte kalırsa kafayı yiyebilir.

Yeni yeni tatillerden mahrum kalırsınız.

İmamoğlu deyince insanlar iki şey hatırlıyorlar: "Zam" ve "tatil"...

Bunlarla da ne seçim kazanılır ha...