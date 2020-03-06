Biz liberal dedik, siz "" anlayınız.Yirmi beş yıl önce de karşımıza çıkmışlardı, bugün "" Cem Boyner'in ilk seçimde yerlere düşen ve tarihe karışan partisiyle...Kamuoyuna "" mesajını verdikleri için seçmenden tokat yediler.Sonra FETÖ'yle ağız birliği ettiler.15 Temmuz'da korktular, sindiler ve ortadan kayboldular.Şimdi ufak ufak sesleri yeniden duyulmaya başladı.Bunların iki "" var, OdaTv ve T24... (Biri daha "" kokuyor.) Barış istiyorlar.Buraya kadarını anladık, herkes barış istiyor.Fakat onlar "" barış istiyorlar.PKK barış istemiyor ama...Onun Ankara bürosu HDP de istemiyor.Olsun, biz isteyelim...PKK silah bırakmasın, "", ama biz isteyelim.

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Bugün barış demek, Türk ordusunun gerek güneydoğumuzda gerekse Suriye'de yenilgiyi kabul etmesi demektir.Bunu eskaza iktidara gelirse Kılıçdaroğlu uygulayacak, bizim liberaller de alkışlayacaklar.Bu, bir Kürt devletinin kurulması yönünde esaslı bir adım olacaktır.Onların da istedikleri aslında budur: Kürt devleti kurulsun, biz de toprak verelim.Yeter ki barış olsun!Amerika'nın da, İsrail'in de, Avrupa'nın da istediği budur.Bunlar, Türkiye "" Avrupa Birliği'ne daha rahat girebilir sanıyorlar. (İçlerinde "" üzülen de vardır.) Kendilerini kandırıyorlar.Bütün bunlar ne için? Vize muafiyeti midir dertleri? Hiçbirinin vize almakta sıkıntısı olduğunu sanmıyorum.Kaldı ki genellikle yeşil pasaport sahibi insanlar bunlar. Çoğu üniversite hocası. Özel üniversitelere sığındılar ve oralarda kümelendiler.Diyelim ki İstanbul sermayesi "" diye istiyor, bunlar niçin istiyorlar?

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Haa, İstanbul sermayesi dedin mi orada dur.Bunların asıl dertleri, yaladıkları İstanbul sermayesinin yeniden ipleri eline almasıdır... Efendileri odur...İstanbul sermayesi, Gezi ayaklanmasını babasının hayrına mı desteklemişti?Bunlar boşuna mı "" ayağından Gezi'yi desteklediler?Şimdilik istedikleri, "" de ne olursa olsun...Tayyip giderse yerine kimin geleceğini hiç düşünmüyorlar.Ya da düşünüyorlar da aldırmıyorlar.Ya da düşünüyorlar ve özellikle istiyorlar.Bunlar "" bir Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin almak isteyeceğini sanacak kadar ahmaktırlar.Şeriat Türkiyesi'nde hangi gizli delikte rakı içeceklerini de herhalde hesaplamışlardır.Böyle olduğunu umarım, çünkü öbür türlü "" yargılanırlar.