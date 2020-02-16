Oyun çılgınlığı ayyuka çıkmış.Türkiye'de 32 milyon oyuncu var.Bu işte 826 milyon dolar dönüyor.Ne çok oyun sever insanlarmışız, "" olduğumuz gibi.Oyunlar bilgisayarda oynanıyor, fakat daha çok da cep telefonunda oynanıyor.Yirmi birinci yüzyıl herkesin eline mükemmel bir oyuncak verdi. El kadar bir bilgisayar aslında. Bir tek yemek pişirmediği kalıyor.Çocuklar ve ergenler oynuyorlar, ama yetişkinler de oynuyorlar, yaşlılar bile oynuyorlar.Böylece Amerikan emperyalizminin "" projesi başarıya ulaşmış sayılır. ABD dünyayı kendine benzetti, kendi bönlüğünü bütün dünyaya sıvadı.Yirmi birinci yüzyılda artık "" arasında pek büyük bir farkkalmadı.Reklamlarla iyiden iyiye sersemletilen insanlar arasında bir yandan "", öbür yandan "" yaygın. Eğitim düzeyi yerlerde sürünüyor, eh, zeka düzeyi de öyle.Koltukta kalça büyütmeye yarayan bu cep telefonu oyunlarının bir kısmına bir de utanmadan "" diyorlar...Oyunlarda iş "" falan çıktı, çok daha karmaşıklaştı.Oyunların çoğu savaş oyunu...Tabii uzaylı canavarlar falan gibi birçok zırva da var.Bu zırvalar bir yandan Amerikan sineması, öbür yandan yavaş yavaş televizyonu ele geçirmekte olan Netflix falan gibi şirketlerce körükleniyorlar.Bir de "" tabii...O kadar ki, altmışlı yıllarda seyrettiğiniz bir filmden söz ettiğinizde, gençler "" diye soruyorlar.Hani "" sorusu gibi.Bir önceki kuşak da" diye sorardı.Radyo dinlerdik evladım.

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Mal ergenlerin ve mal yetişkinlerin oynadıkları şu saçmalıklara bakınız:Tactic ForceConatiumFun RaceDoughlings InvasionSubway Surfers

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Cep telefonu denilen oyuncakla oynayan daha ağır başlı insanlar da var tabii.Orta yaşlı hanımlar..Onlar da bir yandan birbirleriyle "" ederken bir yandan da birbirlerine kedi ve bebek fotoğrafları gönderiyorlar.Bir de, en son pişirdikleri yemeklerin resmini.