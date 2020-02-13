Futbolcu Ronaldo otuz beş yaşına basmış.Saçında kepek yok, pırıl pırıl.Hayat engellerle dolu ama yılmadan onları aşıyor.Cedi Osman'ın da yok, saçı kepekli olunca basket atamıyordu, yıkanıp da "" sürünce atıyor. Demek ki marifet şampuanda.Bu kepeksiz Ronaldo'nun bir sevgilisi varmış, çocuk temiz olduğuna göre elbette olacak, kızın adı Georgina Rodriguez.Doğum gününde Ronaldo'ya, hayır kepek şampuanı değil, araba almış.Bir Mercedes... Meraklısı için not: AMG G63 modeli... Herhalde yalnız tekerleği dönmekle kalmıyor, kuş da konduruyor. Belki yemek de pişiriyor.Üstüne "" yapmışlar, hediyelik ya, kurdelenin eni bir metre.Arabanın ederi de 4 milyon lira. (Eskiden devrimci yayınevleri "" gibi pis Osmanlı kelimeleri kullanmamak için yayınladıkları kitapların arkasına "" yazarlardı...)Bu son arabayla birlikte, Ronaldo'nun sahip olduğu araba sayısı 20'ye çıkmış.Cem Yılmaz'a basıyor.Defne almadı, bari Serenay çocuğa bir araba alsın.Memlekette dikta var ya, Cem de muhalif bir sanatçı olduğu için bugüne kadar hepi topu 11 arabacık sahibi olabildi... Demek ki muvafık olsa Ronaldo'yu katlayıp geçecekti...

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Ronaldo'nun araba "" değeri yaklaşık 50 milyon liraya ulaşmış.Belediye otobüsüne binsin demiyoruz ama insan tam 20 adet arabayı ne yapar?Birine kolunu koysan birine bacağını, gene sığmazsın.Her gün birine binsen, ay geçiverir. (Filipin diktatoriçesi Imelda Marcos'un 600 çift ayakkabısı vardı, iki yıllık stok yapmıştı kadıncağız.) Pul koleksiyonunu, eski para koleksiyonunu, kelebek koleksiyonunu, hatta kadın donu koleksiyonunu bile anladık da araba koleksiyonu ne oluyor?" en şık ifadesi.Genç yaşta kaybettiğimiz sevgili yazarım Philip Kerr, bu tipler için "" demişti, gereğinden fazla ücret ödenenler...Oğlum Cem, bırak artık bu araba muhabbetini.Afrika'daki açlara gönder demiyorum, Mehmetçik Vakfı'na bağışla da demiyorum (yanlış anlaşılır), kızlara yedir.Bir yandan da muhalefete devam et." falan diye tüvitler at mesela.Tayyip Erdoğan'ın diktatör olduğunu haykır.Belki Kılıçdaroğlu da sana bir araba alır. (Ya Anadol, ya Murat tabii...)

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Tepende saç kalmadı, ihtiyacın var mı bilmem ama ben de sana kepek şampuanı alırım. Çok para kazanan herkes onu kullanıyor.Ayrıca lumpenler de onunla mutlu oluyorlar.Sen de emekçi halkınla bütünleşmiş olursun, fena mı?