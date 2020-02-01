Ufak ufak pişman olmaya başladılar...Henüz bütün bütüne terslenemiyorlar, "" havasındalar." diye saçmalayanlar da var.Ama her geçen gün umutları biraz daha azalıyor." diyorlar ama diyemiyorlar, içlerinden geçiriyorlar.Fakat bazılarında şimdiden, satır aralarında, "" imaları da başladı...Daha bir yıl dolmadı ha!

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Onu hiç tanımadan, körü körüne desteklemişlerdi.Sırf "" için.Başardılar, sonra da kendi kendilerini kandırmaya koyuldular.Kimdi bu adam?Bir varoş semtinin, pek kimsenin bilmediği bir belediye reisi.Zengin bir inşaat müteahhidi, elbette Karadenizli.O kadar.İnşaat sektöründe yeri olabilir ama politikada bir "", hiçkimse.Bir siyasi balon.Bunu tuttular "" bile yaptılar.O da son derece "" davrandı.Hata falan değil, yaptığını bilerek yapıyor." adamı oynuyor. Kendine güvenen, rahat adam havalarında. Üstelik ailesine düşkün, sevecen baba falan...Çünkü, hangi "" yaparsa yapsın, bu memlekette ona gözü kapalı oy verecek birçok salağın yaşadığını biliyor.Kılıçdaroğlu'nu solcu sanan birçok salağın da bulunduğu gibi." güveniyor.Elbette Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle "" gidecekler ve oy verecekler.Faşist gazeteciler de sırf Tayyip Erdoğan'a karşı çıkmak için onu desteklemeyi sürdürecekler.Arada eleştirir gibi yaparak...

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Bu adamdan İstanbul'a başkan olmaz.O yerin adamı değil.Cumhurbaşkanı hiç olmaz.O makamın adamı hiç değil.Cumhurbaşkanlığı sırasında Üçüncü Dünya Savaşı çıksa bu adam Karayip Adaları'na tatile gider. ("" diyebilen var mı aranızda?) Koltuğunu hazmedebilmiş değil, umurunda da hiç değil.Nurettin iyi kötü "" süt müt dağıtmıştı gecekondulara, bu hiçbir şey yapmıyor.Hele durun, daha bir yıl dolmadı.Kılıçdaroğlu militanlarına "" demişti.Hele bekleyin, daha ne filmler oynayacak bu sinemada...