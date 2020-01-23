Bazı kişiler, CHP iktidara gelirse neler yapar, merak ediyorlar. Yani kimseden duymadım da "" diye düşünüyorum.Dış politikada ne yapacağı belli: Libya konusu kapanacak, Suriye'den çekilecekler, sınırımızın dibinde bir Kürt devleti kurulmasına izin verecekler. Örgüt ufak ufak tekrar Türkiye'ye sızacak. Hendekler mendekler canlanacak.S-400 füzelerini depoya tıkacaklar. Acaba Amerikan uzmanlarının onları "" de izin verirler mi?Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan falan, hepsini salıverecekler.Fetullah da gelecek mi? Herhalde. Buraya kadarını herkes tahmin edebiliyor." nasıl azaltacaklar?IMF ile anlaşıp yüklüce bir borç alacaklar, bunu kendi güdümlerindeki kurumlara, belediyelere falan, dağıtacaklar. Onlar da bu parayı üleştirmek için kadrolarını hababam şişirecekler, partiden kart getireni ""... IMF parasının asıl büyük kısmı, tıpkı Yunanistan'da PASOK iktidarının yaptığı gibi, "" gidecek.Daha da korkuncu var: Yaşa maşa bakmadan her ağlayanı emekli edecekler.Devletin sırtına altından kalkamayacağı bir yük binecek.Devlet iflas edecek.Kemal Derviş ihtiyarladı, ABD daha genç birisini bulup gönderecek.Gençler, yaşları tutmadığı için izleyememiş oldukları filmin bu kez daha renklisini görecekler...Büyük politika dehası Bülent ve ne büyük bir kadın olduğunu zamanında anlayamadığmız Rahşan Ecevit devrinde öyle olmuştu.

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Benim asıl merak ettiğim şudur:Batıracakları ekonomi "" gibi duvara toslayınca, kısıtlamalarda başlar mı?" diye yurt dışına çıkış hakkını kısıtlarlar mı örneğin?Eskisi gibi yılda bir, ha?Babıali'de bunu destekleyecek kazma çoktur.O gün gelirse, ağlamaya koyulacak burjuvaların suratlarını görmek isterdim...Kazmalar Turgut Özal'a da nefret kusmuşlardı, muz ithal ediyor, tuttu kivi diye, avokado diye birtakım "" meyveler getirdi diye...Muzlukların yerinde şimdi beş yıldızlı oteller var.Sonra "" de sardılar. Bunu "" gibi kötü bir şey sandılar.Ankara memuru hayatında armutla portakaldan başka meyve mi görmüştü?Ama halk kiviyi de sevdi avokadoyu da." bütün yeniliklere kapalıdır. Rahmetli babam eve buzdolabı ve çamaşır makinesi alınmasına karşı çıkmıştı, anneme "" diyordu, bereket sonunda anamın dirayeti galip geldi.Halkımız da bütün yeniliklere açıktır.Örnek vereyim: Şiddetle karşı çıkmış oldukları kivi, mango, papaya gibi "" meyveler artık Türkiye'de yetiştiriliyor.Geçen yıl 40 milyon adet avokado üretilmiş, bu yıl 70 milyon bekleniyor.Bu ürün geçen yıl 12 ülkeye ihraç edilmiş, bu yıl 16 ülke bekleniyor.İç piyasada da tüketim sürekli artıyor. Halkımız avokado yiyor.Sen yeme CHP kazması, kaşıntı yapar.