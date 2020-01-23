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ENGİN ARDIÇ
Kazmalar yemesinler

Kazmalar yemesinler

23.01.2020, Perşembe
Bazı kişiler, CHP iktidara gelirse neler yapar, merak ediyorlar. Yani kimseden duymadım da "herhalde eden vardır" diye düşünüyorum.
Dış politikada ne yapacağı belli: Libya konusu kapanacak, Suriye'den çekilecekler, sınırımızın dibinde bir Kürt devleti kurulmasına izin verecekler. Örgüt ufak ufak tekrar Türkiye'ye sızacak. Hendekler mendekler canlanacak.
S-400 füzelerini depoya tıkacaklar. Acaba Amerikan uzmanlarının onları "yakından incelemesine" de izin verirler mi?
Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan falan, hepsini salıverecekler.
Fetullah da gelecek mi? Herhalde. Buraya kadarını herkes tahmin edebiliyor.
"İşsizliği" nasıl azaltacaklar?
IMF ile anlaşıp yüklüce bir borç alacaklar, bunu kendi güdümlerindeki kurumlara, belediyelere falan, dağıtacaklar. Onlar da bu parayı üleştirmek için kadrolarını hababam şişirecekler, partiden kart getireni "işe koyacaklar"... IMF parasının asıl büyük kısmı, tıpkı Yunanistan'da PASOK iktidarının yaptığı gibi, "devlete dolduracakları partililere" gidecek.
Daha da korkuncu var: Yaşa maşa bakmadan her ağlayanı emekli edecekler.
Devletin sırtına altından kalkamayacağı bir yük binecek.
Devlet iflas edecek.
Kemal Derviş ihtiyarladı, ABD daha genç birisini bulup gönderecek.
Gençler, yaşları tutmadığı için izleyememiş oldukları filmin bu kez daha renklisini görecekler...
Büyük politika dehası Bülent ve ne büyük bir kadın olduğunu zamanında anlayamadığmız Rahşan Ecevit devrinde öyle olmuştu.

***

Benim asıl merak ettiğim şudur:
Batıracakları ekonomi "sosyaldemokrat Yunanistan" gibi duvara toslayınca, kısıtlamalar da başlar mı?
"Dövizlerimiz çarçur oluyor" diye yurt dışına çıkış hakkını kısıtlarlar mı örneğin?
Eskisi gibi yılda bir, ha?
Babıali'de bunu destekleyecek kazma çoktur.
O gün gelirse, ağlamaya koyulacak burjuvaların suratlarını görmek isterdim...
Kazmalar Turgut Özal'a da nefret kusmuşlardı, muz ithal ediyor, tuttu kivi diye, avokado diye birtakım "sosyetik" meyveler getirdi diye...
Muzlukların yerinde şimdi beş yıldızlı oteller var.
Sonra "ejder meyvesine" de sardılar. Bunu "ejderha" gibi kötü bir şey sandılar.
Ankara memuru hayatında armutla portakaldan başka meyve mi görmüştü?
Ama halk kiviyi de sevdi avokadoyu da.
"İsmet Paşa memuru" bütün yeniliklere kapalıdır. Rahmetli babam eve buzdolabı ve çamaşır makinesi alınmasına karşı çıkmıştı, anneme "babanın evinde buzdolabı mı vardı, teldolap neyine yetmiyor" diyordu, bereket sonunda anamın dirayeti galip geldi.
Halkımız da bütün yeniliklere açıktır.
Örnek vereyim: Şiddetle karşı çıkmış oldukları kivi, mango, papaya gibi "egzotik" meyveler artık Türkiye'de yetiştiriliyor.
Geçen yıl 40 milyon adet avokado üretilmiş, bu yıl 70 milyon bekleniyor.
Bu ürün geçen yıl 12 ülkeye ihraç edilmiş, bu yıl 16 ülke bekleniyor.
İç piyasada da tüketim sürekli artıyor. Halkımız avokado yiyor.
Sen yeme CHP kazması, kaşıntı yapar.
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