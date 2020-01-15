Hani diyorlar ya, İmamoğlu İstanbul'da öyle büyük başarılara, öyle eserlere imza atacakmış ki, cumhurbaşkanlığı çantada keklik olacakmış. Fakat bu başarıların semeresi "" alınacağından, İmamoğlu cumhurbaşkanlığına 2023'te değil 2028'de adaylığını koyacakmış...Öyle ya, 2023'te Abdullah Gül piyasaya çıkacağına göre...İmamoğlu'nun başarıları "" değil "" alanında yoğunlaşıyor.Kendisi bunlar için törenler de düzenliyor: "" gibi...Tam dokuz ilçede de çeşitli çalışmaları durdurdu, meydan düzenlemesi, arıtma tesisi, karayolu tüneli gibi. Rant yaratılıyormuş.Ne hikmetse hep de AK Parti belediyelerinde...

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Başakşehir'de bir "" yapılıyor. Haziran ayında açılacak.Dev bir hastane bu... 2 bin 682 yatak, 4 bin 300 doktor, hemşire ve hastabakıcı, bir kısmı ayakta günde 32 bin hastaya, evet 32 bin hastaya sağlık hizmeti...Ivırıyla zıvırıyla 10 bin kişiye istihdam sağlanacak.Muhalefet "" diye sevinmez, çünkü o zaman "" diye ağlayamaz...Efendim? Evet, her zamanki gibi "" yapıyor.Bu şehir hastaneleri, muhalefet tarafından "" bulunuyor. Rant sağlanacakmış.Halk çok memnun ama halkın sağlığı muhalefetin bilmemneresinde değil.Bu Başakşehir Hastanesi'ne metro da ulaşacak." dedi İmamoğlu.Hastalar taksi tutsunlar, ya da özel araba alsınlar.Metronun hastaneye ulaşmasını engellemiş.Hem metro inşaatını durdurmuş hem de asfalt yol inşaatını. Eee, arabayla da mı gidilemeyecek?Muayene olacaksan da yaGamze Hanım'a ya da CananHanım'a olacaktın... Bizde negüzel doktorlar var, hem de solcu... Tayyip'in doktoruna ne gidiyorsun?

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İmamoğlu eser yaratıyor, başarılara imza atıyor, çivi çakıyor.Bunlar "" eserler ama olsun.Hatırlarsanız Kılıçdaroğlu CHP'lilere "" talimatını vermişti...Hele şu bir yıl dolsun, asıl şenlik o zaman başlayacak.Belediye seçiminden önce ve sonra İmamoğlu'na uşaklık yarışına giren gazetecilerde bile şimdiden "" belirtileri gözlendiğine göre...(Gazetelerden...)