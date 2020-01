Muhalefet başka şeydir, eşşoğlueşşeklik başka şey.Türkiye'de bu ikisini birbirine karıştıran çok kişi var.Hayır, faşist gazetenin yaptığı "" kastetmiyorum." türündenzırvalar, uyduranın tıynetiniortaya koyar, okadar.diyenler de en fazlakendi çaplarını." yazanlar dakendi bilmemnelerini, her ne denirse artık...Sanal ortamlarda kol gezen cahilleri ve psikopatları kastediyorum.Muhalefet süsü verilmiş rezillikleri...Bunların bir kısmını FETÖ kalıntıları kasıtlı yumurtluyorlar, bir kısmını da kendini solcu sanan ""...

***

On dokuz yaşında bir kızcağız kendini denize attı.Kendini solcu sanan mallar Internet'te hemen devreye girdiler.Bir aydır kayıpmış, açmış, cebinde bir lirası varmış...İşte bu iktidar insanları bu hale getiriyormuş...Oysa kızcağızın "" içinde olduğu belirlendi. Bunun da sonu intihardır, gözetim altında tutulmazsa, tedavi edilmezse.Ailesi hiç de aç ve açıkta değilmiş, üç evleri varmış, ayda on bin lira da gelirleri.Hani bir kadın çöplükten yiyecek toplarken görüntülenmişti de sazanlar üstüne balıklama atlamışlardı... Demek ki halk açtı... Oysa kadın "" demişti... Bu iş ona benzedi...Kızcağız epilepsi hastasıymış. Bir yaşında ağır bir hastalık geçirmiş, ondan sonra bir daha toparlanamamış.Oysa sürekli kitap okurmuş, çok şeker bir de kedisi varmış.Ne yazık ki çok güzel bir kız değilmiş.Daha önce de üç kere intihara kalkışmış.Bakırköy'de on beş gün yatmış çıkmış.Bir çocuğa âşık olmuş, çocuktan karşılık görmeyince büsbütün kötülemiş...Arkadaşı da yokmuş. Ondan kaçıyorlarmış. Dalga geçiyorlarmış, aşağılıyorlarmış.İşte böyle böyle yok oldu gitti gencecik bir kızımız. Yazık oldu.Teoman'ın "" şarkısı gibi...Bu, iki yıl daha yaşamış.Sosyal medya psikopatları kızın ve ailesinin üstüne çullandılar.Bundan sapık bir zevk alıyorlar.

***

Demek ki ne yapacaksın?

"Sosyal medya" denilen psikopat ortamında dolanan zırvalara kulak asmayacaksın. Aklını başına toplayacaksın.

Amerikan malları "dünya düzdür, dünyanın yuvarlak olduğunu şeytan söylüyor" dediklerinde küfür edip geçeceksin.

Bir Rus manyağının "git intihar et" demesiyle intihar etmeyeceksin mesela.

Ama gel de bunu ergenlere anlat.

Ergenleri geç, gel de "muhalif mallara" anlat...

*

Maslahatgüzar



"Sayın Erdoğan, ben Suriye'ye gidip Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım."

Meral Akşener