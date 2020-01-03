Sayın Gül sempatik bir adam, güleryüzlü, babacan, "" bir adam... Yaşı da yetmiş... Tonton amca...Başka da bir numarasını görmedik.Asla açık konuşmuyor, asla öne çıkmıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Hep perde arkasında. Hep bir sis bulutunun ardında. Hep bir muamma, hep bir soru işareti.Bu ne biçim bir liderdir?Öyle ya, Babacan'ın kurup kurup da bir türlü kuramadığı partinin "" Gül olduğunu sağır sultan bile duydu. (Ahmet Davutoğlu'nun da Abdüllatif Şener'den bir farkı kalmadı, partisi daha doğmadan öldü sayılır.) Bunların öne sürdüğü ve basında birtakım züppelerin pek hoşlarına giden "" palavrasına yüz vermeyiniz. Öyle saçma şey olmaz.Halk lider ister.Lider de onunla özdeşleşen, onun adına konuşan, ona yol gösteren adamdır.Sayın Gül, Erdoğan'ın yasaklı olduğu dönemde AK Parti'nin ve hükümetin başındaydı.Bildiğimiz kadarıyla buna "" denir ve pek de makbul bir konum değildir.Pek değerli ağabeyimiz Altan Öymen de "" emanetçi genel başkanlık yapmıştı. Şimdi hatırlanmıyor bile.Sayın Gül sonra ne oldu?Cumhurbaşkanı yapıldı.Seçilmedi, yapıldı.İş öyle bir inada binmişti ki, Erdoğan eğer Süleymaniye Camii İmamı'nı aday gösterseydi o bile seçilecekti.Sayın Gül Çankaya'da yedi yıl oturdu.Ahmet Necdet Sezer'in yaptığı gibi hükümetle kavga etmedi, uyumlu bir cumhurbaşkanı oldu.Başka? Başka da bir numarasını göremiyoruz.

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Sayın Gül muhalefetin "çatı adayı" olacak.

Kendisi muhalefet lideri midir? Hayır.

Projeleri falan mı var? Hayır.

Peki ne yapacaklar? Anayasayı gene değiştirip eski sisteme dönmeye ve Ali Babacan'ı başbakan yapmaya çalışacaklar.

Peki halk buna mı oy verecek? Abdullah Gül'ün yeniden pasif bir bir cumhurbaşkanı olabilmesi için mi?

Sayın Gül, Kılıçdaroğlu'nun "sağcıları da gıdıklama" politikasının bir yan ürününden başka bir şey değil.

Siyasi sonu da Ekmeleddin İhsanoğlu'na benzeyebilir.

Bunların Erdoğan'la kavgaları siyasi değil, siyaset süsü verilmiş bir gurur kavgasıdır.

Umarım Davutoğlu, Babacan ve Gül gibi isimleri günün birinde tıpkı Şener gibi "CHP milletvekili" olarak görmeyiz de içimiz cız etmez...

İyi Parti'ye gitsinler, Meral Hanım alırsa.

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Hurufi Kemalist



"2020'nin ilk iki sayısıyla son iki sayısının aynı olması yüz yılda bir rastlanan bir durum. Geçen yüzyılda da 1919 böyleydi. Kaderimizi değiştiren bir yıl oldu. 1919 sayesinde bugünleri yaşayabiliyoruz. 2020'nin de ulusa şans getirmesi dileğiyle, 2121'e daha güzel girelim diyoruz."

(Hem de profesör) Ömer Kürkçüoğlu