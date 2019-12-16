" muhabbetiyapacakdeğilim, o başkalarının işi.Zevzek basının her sonbahar yaptığı "" muhabbeti gibi "" ucuzluğuna da saplanmayacağım. (Millet aç, aç.)Hatta "" muhabbeti de yordu artık...Küçük burjuva çocukları seviyorlar bu zırvaları, Thanksgiving Day, Halloween, Christmas... Büyükler de "" bahanesine sığınıyorlar, züppeliğe böyle bir kılıf buluyorlar.Evde şömine olsa belki oradan inip hediyeler getirecek olan Santa Claus'u da bekleyecekler ama şömine yalnızca zengin evlerinde var. Noel Baba "" gelmez ki...Küçük burjuvaları bu zevkten niçin mahrum ediyorsunuz mimar efendiler?(Bu işi bilsen, yazının burasında lafı hemen Antalya'nın Demre ilçesine getirirdin.)Bir adım daha atın, oldu olacak 4 Temmuz'u da kutlayın, Independence Day, bağımsızlık günü.Belki o gün uzaylılar falan da gelir, filmlerde olduğu gibi. Eyvah, aslen babanızın memleketi olan Los Angeles yanıyor.Muhalefeti iktidara getirirseniz de ileride Dependence Day kutlarsınız, Amerika'ya Bağımlılık Günü.

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Yılbaşı "" 50 liradan başlıyormuş.Bu herhalde Recep İvedik'in yeni yılı bira içerek kutlaması oluyor.Ya da ucuzcu lumpen sofrası:Okuyamıyorki garibim, ancakheceleyebiliyor.Hecelediği isim de Köpeköldüren tabii.(Şu "" filminin ""i çıksa da şarkının devamını öğrenebilsem... "" diye gidiyor ama orada takıldım kaldım...)Elli lira evde, adam başına.Lüks yani Körfez zevkine göre döşenmiş "" otelde çaçula seyrederek ve müptezel arabesk dinleyerek dört kişi eğlenmek 8 bin lira, oda ücreti hariç.Ortası da var: Evde içkili eğlence 700 liraya çıkıyor.Oynayan kaldı mı bilmem ama tombala, fırdöndü falan bedava.Zayıf hindi 200 lira, tombul hindi 500 liraymış.Thanksgiving akşamı hepsini yemiş olmasaydınız kalanını yılbaşında da ısıtabilirdiniz.

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Bütün bunları anladık da, eloğlunun Ermiş Sylvester gecesi siz neyi kutluyorsunuz?demeyin bana.Bir yıl daha yaşamış olmayı mı? Bırakın da onu biz yaşlılar kutlayalım.Beklentimiz artık "zaten...Amaç eğlenmek, peki.Ama onu hemen bu gece de yapabilirsiniz, yarı fiyatına. En aşağılık müzikleri dinlemek şu anda da mümkün.Elbette bana aldırmayın, gazetelerin "" sayfalarını heyecanla bekleyin.Bir lira bile çıkmayacak piyango biletinizi aldınız mı?