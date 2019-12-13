İşte adam partiyi kuruyor: Adı "" olacakmış,yani GP.Peki ama Genç Parti de GP...Bir zamanlar Genç Parti'yle "" diye dalga geçilirdi.Bu da "" olmaya mıadaydır?Muhalif yazarlar heyecanlanıyorlarmış...Ortada heyecanlanacak bir şey yok.Öteki parti de yılbaşından sonra geliyor, adı belli değil." olsun, al yeni bir GP daha.

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Herkes ama herkes biliyor ki bu partiler "" amacıyla kuruluyorlar. Kendilerince intikam alacaklar.Ama alamayacaklar, çünkü Babacan'a hiçkimse ""ten fazla oy öngörmüyor.Davutoğlu'na o kadar bile değil.Öyleyse ne heyecanlanıyorsun kardeşlik?Ama sen Meral Akşener'e de heyecanlanmıştın...Meslek hayatınız bir heyecan fırtınasına dönüştü maşallah.Ama hüzünleri yazmıyorsunuz, bozum olmaları, madara olmaları es geçiyorsunuz.Şimdi bunlar bekleyecekler, İmamoğlu aday olursa onu, olmazsa Abdullah Gül'ü destekleyecekler.Tamam da, heyecan niye?

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Elde edebilecekleri en büyük başarı, ilk turda ortalığın karışmasını ve seçimin ikinci tura kalmasını sağlamaktır. (2023 yılından geliyorum!)

Bu başarı mıdır?

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Bize de az biraz heyecan



Hani hep "kabul edip bir süre görüşürler" ya... Bir yere gittikleri zaman da "bir süre incelemelerde bulunurlar"...

Kılıçdaroğlu da ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul edip bir süre görüşmüş.

Görüşmede, CHP'nin, "Amerikan direktiflerini Kemal Bey'e aktarmakla görevli" genel başkan yardımcısı sevgili dostumuz Ünal Çeviköz de hazır bulunmuş.

İyi. Tercümanlık da yapmıştır.

Bunlar görüşüp de ne konuşmuşlar? "Karşılıklı görüş alışverişinde" bulunmuşlar.

Sanırım her konuda "tam mutabakat" sağlanmıştır.

Yerel seçimlerin sonuçlarını da konuşmuşlar.

Amerika İmamoğlu'nu mu destekleyecek Gül'ü mü, öğrenemedik.

Söyleselerdi yazardık ne güzel, heyecanlanırdık.

Ama dedim ya, 2023 yılından geliyorum John Connor gibi, neler olacağını biliyorum.