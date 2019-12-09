Altmışlı yıllarda liselerimizde bir "" salgını vardı...İki ekibin, zıt fikirleri savunarak yaptığı sözlü tartışma... Örneğin, 10-A şubesi 10-B şubesine karşı, ya da okullararası... Ders dışı etkinlik tabii... Tiyatro kolu, folklor kolu gibi, "" vardı...Takıma sınıfın en parlak ve "" öğrencileri seçilirdi.Daha ortalıkta "" olmadığı için de, bu uygulama, "" dayalı sınav sistemiyle birleşince, çocuğun beyin gelişmesine katkı sağlardı.Haylaz çıkardı, kalpazan çıkardı ama "" pek çıkmazdı okullardan.Münazara kısa zamanda yozlaştı.Hele solculuk gayretiyle, iş geldi, "" tartışmasınakilitlendi. Dön dolaş her okuldaaynı konu.Münazaralarda hep de "" kazanır oldu.Bunu solculuk sanıyorduk.

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Çiçek gibi gencecik bir kızı öldüren bir sapık katil yakalandı.Türk basınındaki allameler hemen döşenmişler: Hepimiz suçluyuz!Yok canım, neden biz suçlu oluyormuşuz?Herif deli, babası da kaynanasını yani bunun büyükannesini öldürmüş, sonra dayısı da onu, yani babayı...Genleri bozuk.Biz nereden suçlu oluyoruz, deliyi serbest bırakan, ortalıkta dolaştıran verecek hesabını.Ruh doktoruyuz da herife "" diye sahte rapor mu verdik? Yoksa konuyu köşelerimize taşıyıp "" diye uyarıcı yazılar yazmakta mı kusur ettik?Ama suçu toplum işliyor ya...Bravo, basın görevini yapmış oluyor.Fakat kadın katilleri ne yazık ki Cihangir'de oturmuyorlar.Bazı hanımlar ve beyler, lumpenlerin harıl harıl onların yazılarını okuduklarını ve feyiz aldıklarını sanıyorlar." yazdıkları zaman da iş bitiyor.Türk Ceza Kanunu'nda el kırma cezası yok. El kesme cezası da Suudi Arabistan'da var, hırsızlara uygulanıyor.Erkeğe uzanan ellere ne yapılsın, kolonya mı dökülsün?Cinayetler de sürüyor.

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Birinci tip işgüzar yazar bu.İkinci tip de "" lafazanlığı yapanlar.Millet aç, aç...İnsanlar çöp tenekelerinden yiyecek topluyorlarmış (kadıncağız "" demişti ama bunu görmemişlerdi.) Kimsede saygı sevgi kalmamış.Eskiden Beyoğlu'na kravatla çıkılırmış.Tıraş olmayan da Ulus'tan Kızılay'a geçemezmiş.Tayyip yüzünden ortalık tıraşsız ve kravatsız adamlarla dolmuş.İşte kadınlara da bu yüzden saldırıyorlarmış.Utanmasalar "" diye de yazacaklar bunlar...CHP iktidarında kadın cinayeti mi vardı? Hep erkekler erkekleri öldürürlerdi.Belki de hiç cinayet işlenmezdi canım, karşıdevrimciler geldiler böyle oldu.