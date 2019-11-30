Rezaleti unutturmak, gündemi değiştirmek ve CHP'ye "" için hemen ortaya Ali Babacan'ı sürdüler. (Davutoğlu "" yapmıyor.)Vallahi Ajda Pekkan'ı falan da sürebilirlerdi.Bu skandalın sonuçta "" gören tilkiler.Bu girişim, partinin "" politikasına da uygundu.Çünkü, uzasaydı, "" gibi zırva savunmalara herkes daha beter gülecekti.Böylece konu kapandı mı?Evet, kapandı." emriyle kapandı.Bir de, Muharrem İnce'nin "" yetmediği için kapandı.

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Muharrem İnce, evinin bahçesindeki ağaçlara Türk bayrağı ve Atatürk resmi asmak suretiyle "" yapmayı biliyor da, lafının arkasında durmayı bilmiyor.Çete olmakla suçladığı kişilerin "" emrine hemen uyuverdi.Kurultayda konuşacakmış.Kurultaya daha beş ay var.O gün bazı CHP'liler "" diye de sorabilirler...Şimdi konuşmayı sürdürürse partiden kovulma tehlikesi var...Aslında kurultayda konuşursa da var.İsim veremediği sürece çete tarafından hakarete de uğrayacaktır.İşi çok zor, çünkü bir "" değil ve olamadı.Daha ziyade "" bir adam görünümündedir.Bütün güvencesi "" ama o bir buçuk yılönceydi.Üstelik o seçimi Tayyip Erdoğan kazanmıştı.Ne yani, İnce, "" sıfatıyla mı destek bekleyecek?CHP'nin dramı da burada işte, "şeklinde bir siyasi zavallılık...

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İnce, asıl "de kaybediyor.Sanki Kılıçdaroğlu sütten çıkmış ak kaşık, bütün bu kumpaslardan hiçbir şekilde haberi yok, herşeyi yapan ondan bağımsız bir çete...Yani genel başkan üç kişiyi "" mesele kalmayacak...Buna da herkes gülüyor.Başkana karşı çıkıyorsan çıkacaksın hemşerim.Sana "" şeklinde tepeden bakılmasına izin vermeyeceksin.Başkanın elinden tutup "sahte resimler çektirmeyeceksin." diye de kaytarmayacaksın.Bir yıldan fazladır, hele Ekrem İmamoğlu diye "" bir adamın ortaya sürülmesiyle unutulmuş, gündemden çıkmış, yokolmuş Muharrem İnce yatsın kalksın, kendisine yapılan bir rezillikle de olsa yeniden gündeme getirilmesine şükretsin.Yararlanamadı, o ayrı.