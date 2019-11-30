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ENGİN ARDIÇ
Bizi eşek sanıyorlar

Bizi eşek sanıyorlar

30.11.2019, Cumartesi
Rezaleti unutturmak, gündemi değiştirmek ve CHP'ye "nefes aldırmak" için hemen ortaya Ali Babacan'ı sürdüler. (Davutoğlu "prim" yapmıyor.)
Vallahi Ajda Pekkan'ı falan da sürebilirlerdi.
Bu skandalın sonuçta "Tayyip'e yaradığını" gören tilkiler.
Bu girişim, partinin "meseleyi çürümeye bırakmak" politikasına da uygundu.
Çünkü, uzasaydı, "Kuva-yı Milliye ruhu" gibi zırva savunmalara herkes daha beter gülecekti.
Böylece konu kapandı mı?
Evet, kapandı.
"Sus" emriyle kapandı.
Bir de, Muharrem İnce'nin "siyasi yüreği" yetmediği için kapandı.

***

Muharrem İnce, evinin bahçesindeki ağaçlara Türk bayrağı ve Atatürk resmi asmak suretiyle "atraksiyon" yapmayı biliyor da, lafının arkasında durmayı bilmiyor.
Çete olmakla suçladığı kişilerin "sus" emrine hemen uyuverdi.
Kurultayda konuşacakmış.
Kurultaya daha beş ay var.
O gün bazı CHP'liler "mevzu neydi ağabey" diye de sorabilirler...
Şimdi konuşmayı sürdürürse partiden kovulma tehlikesi var...
Aslında kurultayda konuşursa da var.
İsim veremediği sürece çete tarafından hakarete de uğrayacaktır.
İşi çok zor, çünkü bir "parti içi muhalefet lideri" değil ve olamadı.
Daha ziyade "kendi kontosuna iş tutan" bir adam görünümündedir.
Bütün güvencesi "yüzde 30 oy almış olması" ama o bir buçuk yıl önceydi.
Üstelik o seçimi Tayyip Erdoğan kazanmıştı.
Ne yani, İnce, "kaybetmiş aday" sıfatıyla mı destek bekleyecek?
CHP'nin dramı da burada işte, "çok kaybeden gitsin, az kaybeden gelsin" şeklinde bir siyasi zavallılık...

***

İnce, asıl "Kılıçdaroğlu'nu doğrudan karşısına almamaya özen göstermekle" de kaybediyor.
Sanki Kılıçdaroğlu sütten çıkmış ak kaşık, bütün bu kumpaslardan hiçbir şekilde haberi yok, herşeyi yapan ondan bağımsız bir çete...
Yani genel başkan üç kişiyi "temizlese" mesele kalmayacak...
Buna da herkes gülüyor.
Başkana karşı çıkıyorsan çıkacaksın hemşerim.
Sana "gel bakalım Muharrem" şeklinde tepeden bakılmasına izin vermeyeceksin.
Başkanın elinden tutup "sanki birlik ve beraberlik içindeymiş gibi" sahte resimler çektirmeyeceksin.
"Partiyi korumak için" diye de kaytarmayacaksın.
Bir yıldan fazladır, hele Ekrem İmamoğlu diye "fabrikasyon" bir adamın ortaya sürülmesiyle unutulmuş, gündemden çıkmış, yokolmuş Muharrem İnce yatsın kalksın, kendisine yapılan bir rezillikle de olsa yeniden gündeme getirilmesine şükretsin.
Yararlanamadı, o ayrı.
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