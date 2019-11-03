Bunların bir "iktidar programı" olsa gerekti, değil mi?Hani iktidara geleceklerdi de, imamın oğlu mu şunun oğlu mu bunun oğlu mu her kimse artık, bir "icraat" yapacaktı...Yani öyle olması gerekirdi herhalde...Dış politika tamam, Amerika'ya ve İsrail'e tam teslimiyet de, içeride?Birtakım hazırlıkları var elbette.Bakınız ne yapıyorlar, nelerle uğraşıyorlar.

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Bülent Ecevit'in anısına bir "yeniden köykent" paneli yapacaklarmış.Diyeceksiniz ki o paneli TARGEV düzenliyor, Tarımsal Gelişme Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı (üfff, ağır bir isim, sivil toplum kuruluşu dediğin böyle olmalı)...Ama panelin açılış konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu yapacak.Yani bu bir CHP panelidir.Evet, mis gibi CHP etkinliği.Fakat İmamoğlu yok.İçlerinde en akıllısı o galiba."Haybeden" toplantılara katılmıyor.O şimdilerde balık-ekmekçileri yok etmeye çalışıyor.Sonra da bir "kış tatiline" çıkacak, çağdaş cumhuriyet kadını eşliğinde kayak mayak...

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Bu panelde, Ecevit'in uygulamaya başladığı ancak "yarım kalan" Köykent projesinin "tarihsel süreçleri" değerlendirilecekmiş...Böyle birtakım süreçler varmış demek ki.Biri onlara azıcık sosyoloji öğretmeli.Ecevit'e öğretememiştik, bari bunlara anlatmalı.Köyle kentin birbirinin zıddı olduğunun,gerçeğinin altını çizmeli. "Köykent diye bir şey olabilemez" demeli. Bunun "hamile bakire" gibi "absürd" bir deyim olduğunu söylemeli.Sonra da, Ecevit'in yarım kalmış eğitimiyle yani cahil cesaretiyle özene bezene kurduğu örnek Köykent'ten partisine nasıl sıfır (rakamla 0) oy çıktığını hatırlatmalı.Zamanları bolsa, başka işleri yoksa, tarihsel ve de alafortanfonik süreçleri falan da "irdelesinler", neyse onlar...Lafı oradan da Köy Enstitüleri'ne getirecekler, anladık.İri konuşmayı ve boş konuşmayı seviyorlar da, bu şekilde, laf kalabalığına boğdukları "kırsalda bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir tarım" falan yapılamaz, onun farkındalar mı acaba?Ayrıca, tarımı tartışacaklarsa orada büyükşehir belediye başkanlarının ne işi var? Köy muhtarlarını toplasalardı daha akılcı olurdu.