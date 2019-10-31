Hani o enfes "" dizisinde Joey Tribbiani'ye soruyorlardı: Seksten mi vazgeçersin yemekten mi?" demişti Joey, zor soru!Buna benzer dertleri gerçekten yaşayanlar var.California'da orman yangını çıkmış. Söndürülemiyormuş. (Acaba Amerikan basını da Amerikan Hava Kurumu'na küfür ediyor mu?)Ne hikmetse "" ilan etmemişler, etmeyi düşünüyorlarmış. Eyaletin hem kuzeyinde hem güneyinde.Los Angeles'ın Brentwood nam banliyösünde de çıkmış. (Arslan basınımız aynı cümle içinde hem Brentwood hem Bretwood yazdığı için doğrusunu bilemedik, Amerika'dan yayın yapan güzide gazetecilerimize sormalı.)İki kişi ölmüş ama ünlü değiller, yani sayılmazlar. 123 bina yanmış, 57'si konut.Türk basını buna çok üzüldü. Günlerdir, ölenlere değil ama zor duruma düşen "" ağıt yakıyor.NBA yıldızı LeBron James evini terk etmek zorunda kalmış. (Oh my God.)Malikanede yaşıyormuş ama sonuçta ev işte.Kate Hudson da evini terk etmiş.Gwyneth Paltrow da.Hatta Arnold Schwarzenegger bile.Herhalde makinelere karşı savaşan insanların lideri John Connor'un anası Sarah Connor'un evine yerleşecektir.Bunların içinde en acıklısı, ismi açıklanmayan bir Amerikan ünlüsü." bilemiyormuş!" diye kara kara düşünüyormuş...Kötü bir açmaz. Zor soru. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.

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Benzer bir ikilem, şiddetli bir deprem olursa İstanbul'da da yaşanacaktır." açmazına düşülecektir.Gerçi deprem daha çok Avcılar gibi fakir kıyı semtlerini vuracaktır ama gene de deprem bölgesinde bulunan Bağdat Caddesi ne yapacaktır?En iyisi arabasını, vakitlice, gönlünün sultanı CHP'ye hibe etmek olacaktır.Fakat hangi arabasını?Hani içinde burjuva kadıncağızlarının sinek kadar kaldıkları ""lar vardı, savaş durumunda devlet bunlara el koyacaktı...Onu mu alıp kaçmalı, daha bir alçakgönüllü davranıp 4x4 SUV mi tercih etmeli?Daha da canalıcı bir soru:Karıyı mı kurtarmalı, arabayı mı?Paran var, ikisinin de "" nasıl olsa, kendi canını kurtar.

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Peki lumpen ne yapacak?Çadırı mı kurtaracak, battaniyeyi mi, düdüğü mü?Bence kepek şampuanını.Hayatta zorluklar hep olacak, ama sen bunların üstesinden gelmeye devam edeceksin...Bak, Ronaldo hiç kaçıyor mu?Artık nefesler tutuldu, zorlu mücadele başlıyor.