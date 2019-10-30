30 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
ENGİN ARDIÇ
Baklavalı kazak

Baklavalı kazak

30.10.2019, Çarşamba
Bekliyorduk tabii, meşhur "baklavalı kazak" gene ortaya çıkacaktı.
Çıktı. Elbette önümüzdeki 10 Kasım'da da çıkar.
Filmi var: Kamera baklavalı kazağa yaklaşıyor, geçmeyle (fondu enchaine) önce Halide Edib Hanım, arkasından Çanakkale'de bilmemkaç kiloluk mermiyi sırtında taşıyan çavuş görünüyor...
Sanki Halide Hanım "bunu giyin paşam, Ulus Çarşısı'ndan sizin için aldım" demiş gibi...
Atatürk'ün baklavalı kazak giydiği otuzlu yıllarda Halide Edib yurt dışında gönüllü sürgündü.
Neden acaba?
Ancak 1939 yılında "İsmet affıyla" yurda döndü.
İlk işi de, on yıl önce İngiltere'de İngilizce yayınlamış olduğu "The Turkish Ordeal" adlı kitabının Türkçe baskısını (Türkün Ateşle İmtihanı) sansür etmek oldu.
Neden acaba?

***

Bazı kazmalar, baklavalı kazak giyerlerse "Atatürk gibi olacaklarını" sanıyorlar.
Ya da eski Yunanlılar'ın inandıkları gibi, Atatürk'ün ruhunun gelip o kazağın içine gireceğini... Tanrı ve tanrıça heykellerine o gözle bakarlardı. Yemesi için de heykele kurban keserlerdi, önünde yakarlardı, iyi taraflarını da ızgara yaparlardı.
O kazak 1935'te falan modaydı.
Bugün değildir.
Otuz yıl önce bu moda gene bir çıkar gibi olmuştu, geldi geçti.
"Mambo" gibi. Tango kaldı, mambo gitti.
Atatürk giyerdi diye aynı kazağı giymeye çalışana ahmak derler.
Ancak "triko firmasına" para kazandırırsınız, zaten o da bu amaçla sizi babalıyor.
Niçin "golf pantolon" giymiyorsunuz? Atatürk onu da giyerdi.
Niçin "jaketatay" giymiyorsunuz?
Niçin "kalkık yakalı gömlek" kullanmıyorsunuz?
Cevdet Sunay bundan elli yıl önce bir askeri tatbikata öyle katılmıştı da gülmekten yerlere düşmüştük: Golf pantolon, avcı ceket, kafada kasket, bir elini de göğsünden içeri sokmuş...

***

Bu işin gülünç olduğu kadar hazin bir yanı da var:
Baklavalı kazak hep siyah-beyaz.
Çünkü Atatürk'ü o kazakla gösteren fotoğraflar da hep siyah-beyaz.
Kazağın renkleri bilinemiyor!
O zaman da piyasaya yeni verilen kazaklar hep siyah-beyaz oluyor.
"Hayır, renkli yapıyoruz" diyecekseniz reklamlarınız niçin hep siyah-beyaz?
Reklam ucuza çıksın diye mi yani?

***

Biz Atatürk'e karşı değiliz, kazmalığa karşıyız.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Cumhuriyet nedir ne değildir? 28.10.2019 Pazartesi
The Good Party 27.10.2019 Pazar
Cesedi de defoldu gitti 26.10.2019 Cumartesi
En önemsiz haber 25.10.2019 Cuma
Göster kendini Ekrem 24.10.2019 Perşembe
Ahmet Altan’ın kitabını okudum 23.10.2019 Çarşamba
Lumpen terörü 21.10.2019 Pazartesi
Bravo belediye 20.10.2019 Pazar
Faşistleri azdırmayın 19.10.2019 Cumartesi
Toplanma alanı safsatası 18.10.2019 Cuma
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN