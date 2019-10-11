Muhalefetin anayasası da bu kadar olur

Yargı reformuna "" yapan muhalefet, o araya bir de "" sokuşturmuş...Fikirleri soruldu ya, sanki kabul edilecekmiş gibi bunu da aradan çıkaracaklar.Muhalefet, tam 14 anayasa maddesinde değişiklik istiyor.Yok, öyle "konusunda falan değil.Onu iktidara gelince düşünecekler!Daha doğrusu "" yapacaklar.Şimdilik, iktidara "" olacak tekliflerde bulunmuşlar.Tekliflerinin, "" için kabul edilme şansı yok.Öyleyse niçin havanda su dövüyorlar?Birbirlerine şirin görünmek ve özellikle okşayıp kollayıp "" ayakta tutmak için.

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Bu şuradan belli: Muhalefet özellikle "" son verilmesini istiyor.Bunu demokrasi "" öne sürüyorlar.Asıl dertleri, "" belediye reislerine dokunulamaması...Yani, HDP'ye şirin görünmek. HDP belediyelerini korumak ve kollamak.İkincisi, "" verilmemesi...Parayı bastıran istediği gibi sövüp sayacak.En çarpıcı yanı da, ""...Öteki, asıl bunun kılıfı.Yanlış okumadınız.Cumhurbaşkanına hakaret serbest olmalıymış.Öyle para cezası falan da yok, hiçbir cezası olmayacak.Ki, "" Erdoğan'a ağız dolusu girişebilsinler.Kılıçdaroğlu da sırtındaki "" kurtulsun.Ayrıca, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, hükümetini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve yargı organlarını alenen aşağılama suçu ortadan kaldırılacak!Yani isteyen gönül rahatlığıyla aşağılayabilecek.Ceza verilemeyecek, çünkü konuyu düzenleyen "" ortadan kalkıvermiş...Bunların ağababalarından, şimdi rahmetli olmuş bir yazar bir zamanlar şöyle demişti: Türk Ceza Kanunu'nun 141. ve 142. maddeleri kaldırılmalıdır ama 163. maddesi kaldırılmamalıdır!İlk ikisi komünizme karşı, üçüncüsü şeriatçılığa karşıydı bu maddelerin.Kafaları da budur, demokrasi anlayışları da budur.

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Bir de yurt dışında "" oynayan Fetöcü aydınlar var.Almanya'da kafalarına göre kongre kurmuşlar, kendi kendilerine anayasa yapıyorlar.Eskiden Fransa'da olurdu bu işler, dünya değişmiş, artık Avrupa'nın yeni ağası Almanya bu tür eylemlere kucak açıyor.Kendilerine bir de Ahmet Rıza Bey bulsunlar, Cöntürk lideri.Uzakta aramaya da gerek yok, kendisi Internet'te "" çığlıkları atıyor.Kuracakları Kürt devletine belki senato başkanı yaparlar, Ahmet Rıza Bey gibi ""...

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Peki faşistler bütün bunlara ne diyecekler?Tayyip Erdoğan'a zarar verebilecek herşeye evet dedikleri gibi bunu da destekleyip kendi kendilerini rezil edecekler.