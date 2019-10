Hayatta çok şey olduk ama birolamadık gitti anasını satayım.Sarışın değilim, baston yutmuş gibi yürümüyorum sallana sallana gidiyorum, ondan herhalde.Toprak sahibi değilim, acaba TOKİ evlerinden birinesayılır mı?İsviçre'yeokuluna gitsem almazlar, adı üstünde,okulu değil ki bu.Para da yok.Ama hoştur ha, birilerinin sanademesi.Bundan kırk beş yıl önce Londra'da bir taksiye binmiş, üç sterlinlik yol gidip beş sterlin vermiş,demiştim de, herif inip kapımı açmış, yerlere kadar eğilipdemişti, oradan bilirim!

***

Meğerse çok kolaymış...

"Niçin bizde aristokrat yok, hani Şarkikaraağaç Dükü, nerede Şebinkarahisar Kontu, Akdağmadeni Markisi" diye üzülüyorduk, üzülmeye hiç gerek yokmuş.

İskoçya'nın Glencoe bölgesinden 1 metrekare toprak alana "Lord" ya da "Lady" unvanı veriyorlarmış.

Ücreti mukabilinde... Ücret 105 sterlin, yani 750 lira. (Ben iki sterline olmuştum, ama o zamanın parasıyla tabii.)

Türkiye'den 40 bin kişi almış. 24 bini dişi, 16 bini erkek.

Böylece ödediğimiz toplam para 4 milyon 200 bin sterlin, yani 30 milyon 30 bin lira.

İsteyen otursun hesaplasın, kaç çocuk okutulur, falan filan.

1 metrekareye mezar bile sığmaz.

Kaldı ki, tapusu senin bile olsa, kimse Glencoe'ya gömülmek istemez. Bayramda "kabir ziyareti" yapmak isteyenler nasıl gidecekler?

Senin olan ama senin olmayan topraklarda uzaktan kumandayla mı "lortluk" yapacaksın?

Kimlik de veriyorlarmış.

Bu biraz Melih Gökçek'in üzerinde "Lord Mayor of Ankara" yazan eski kartvizitine benzedi.

My Lady of Glencoe...

My Lady d'Arbanville gibi...

Hadi gene iyisin kııız...

İyi ama bir Glencoe'ya kırk bin lord ve lady biraz fazla değil mi?

Vizede de kolaylık gösteriyorlar mı, "kendi topraklarını" gezmek istersen?

Öyle ya, o bir metrekarenin ağası sen olduğuna göre en doğal hakkın...

"What is the purpose of your visit?" sorusuna muhatap olmayacaksın yani.

Peki, artık lord olduğuna göre "Lordlar Kamarası'na" da girebiliyor musun? O meclisin doğal üyesi sayılıyor musun? Kürsüye çıkıp muhteşem İngilizce'nle konuşma yapacak mısın?

Kraliçe seni Buckingham Sarayı'na çaya davet edecek mi?

Boris Johnson ne kadar Türk'se sen de o kadar İskoç'sun.

İlkokul diploman var mı?

"Ortamektep şahadetnamen" var mı?

Oturmasını kalkmasını biliyor musun?

Yavrum, sen önce Papermoon'un tuvaletinden çıkarken sifonu çekmeyi öğren de ondan sonra "lordluk" tasla.

Aristokrasiden vazgeçtik, bari burjuva olabilseydin.

***

Tarihçi Kemal 1939'dan bildiriyor



"Türkiye'de bir demokratik devlet yok, bir parti devleti var. Çünkü her şeyi bir kişi belirliyor."

Kemal Kılıçdaroğlu